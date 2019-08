„Carrera Fun Tour“ – Saison-Start

Die „Carrera Fun Tour“ hat wieder Saison-Start. Am 30. 8. bei der ADAC-Sim-Racing-Expo (-1.9.) am Nürburgring. Fünf Stationen warten diesmal auf Rennfahrer ab sechs Jahren aus Deutschland und Österreich. Gefahren wird mit Modellen aus der DTM und der GT-Serie. Wobei die jüngeren Teilnehmer auf der Carrera-Go-Bahn auch Loopings und Sprungschanzen meistern müssen. Die älteren sind auf der Digitalbahn unterwegs.

Zwischenstation macht Carrera auch auf der IAA in Frankfurt (10.-22.9.). Es folgen das DTM-Finale in Hockenheim (4.-6.10.), die Modellbaumesse Wien (24.-27.10.) und die Messe „Faszination Modellbau“ in Friedrichshafen (1.-3.11.). Die Anmeldung erfolgt jeweils vor Ort. Jeder nimmt automatisch an Gewinnspielen teil. Als Hauptpreis winkt heuer ein exklusiver Besuch bei Lamborghini in Italien.

