Castrol – Batterie-e-Thermal Fluid

Castrol präsentiert ein innovatives Batterie-e-Thermal Fluid für Elektrofahrzeuge. In den kommenden Generationen von Elektrofahrzeugen ermöglicht es kürzere Ladezeiten. Bei einem gleichzeitigen Plus anLeistung, Schutz und Nachhaltigkeit. Aktuell verfügen fast sämtliche E-Fahrzeuge über Batterien mit Kühlmitteln auf Wasser-/Glykolbasis. Das neue Castrol ON e-Thermal Fluid ist ein innovativer dielektrischer, also elektrisch nicht-leitender Schmierstoff. Er ist auf die technologischen Anforderungen der Zukunft ausgerichtet. Das Fluid ist für die „direkte“ Kühlung konzipiert. Es zirkuliert innerhalb des Batteriemoduls und hat direkten Kontakt zu den Batteriezellen. Das Ergebnis: eine deutliche Verbesserung des Wärmemanagements. Unter sämtlichen Betriebsbedingungen.Ob bei hohen oder niedrigen Umgebungstemperaturen, das Castrol Batterie-e-Thermal Fluid sorgt für eine längere Lebensdauer der Batterie.

Schneller laden

Durch den Einsatz vom Castrol ON e-Thermal Fluid kann man Akkus schneller laden. Es ermöglicht im Vergleich zu konventionellen Wasser-/Glykolflüssigkeiten eine um 41 Prozent schnellere Aufladung. Darüber hinaus verbleiben die Zellen während der Entladung in ihrer optimalen Betriebstemperatur. Und sorgen so für maximale Effizienz und Leistung. In unabhängigen Tests reduzierte das Castrol ON e-Thermal Fluid bei der Entladung die Spitzentemperaturen in den Zellen um 28 Grad Celsius. Im Vergleich zum Wasser-/Glykol-Kühlschmierstoff. Das Castrol ON e-Thermal Fluid gewährleistet außerdem eine bessere Handhabung bei etwaigen technischen Problemen innerhalb des Batteriemoduls.

Perfektes Temperaturmanagement

Ein weiterer Vorteil des neuen Castrol Batterie-e-Thermal Fluid ist das Verhalten im Kühlsystem von E-Fahrzeugen. Es hat eine niedrigere Viskosität als herkömmliche dielektrische Transformatorenöle. Daher hat es geringere Pumpverluste. Das wiederum begünstigt Effizienz und Effektivität des Temperaturmanagements.

Castrol ON e-Thermal Fluid ist Teil einer Produktfamilie von Castrol ON-Produkten, einschließlich e-Getriebeöle und e-Schmierfette. Das e-Mobility-Team von Castrol optimiert die Leistung des Thermomanagements durch gemeinsame Entwicklungsprogramme mit Partnern. Weitere Informationen unter evfluids@castrol.com

