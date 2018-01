CES 2018 – Autonome Fahrten zu 20 Zielen in der Stadt

CES 2018 – Autonome Fahrten zu 20 Zielen in der Stadt. Aptiv und das Mitfahrportal Lyft werden Besuchern der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (9.-12.1.) Mitfahrgelegenheiten zwischen festen Start- und Endpunkten in automatisiert fahrenden Fahrzeugen anbieten. Es gibt 20 Zielpunkte innerhalb der Stadt. Lyft-Fahrgäste können im Kongresszentrum der CES eine Mitfahrgelegenheit anfordern. Begleitet werden die Passagiere von einem so genannten „Safety Driver“ auf dem Fahrersitz und einem Gastgeber auf dem Beifahrersitz.

Das Angebot baut auf Fahrlösungen vorheriger CES-Messen auf, darunter den etwa zehn Kilometer umfassenden Kurs durch innerstädtische Straßen und Highways von 2017. Die automatischen Fahrzeuge meistern dabei Autobahnkreuze, Manövrieren zwischen Fußgängern und Radfahrern und halten in Tunneln Kurs.

Die Technologie für automatisches Fahren von Aptiv lässt sich nahtlos in jedes Design integrieren. Störende Sensoren auf dem Dach oder an den Flanken des Fahrzeugs, wie sie bei Wettbewerbslösungen vorkommen, sind nicht nötig. Die Technik soll bereits im kommenden Jahr serienreif sein.