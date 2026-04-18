CFMoto 1000MT-X – Kampfansage aus China

CFMoto 1000MT-X – Kampfansage aus China – Mit ihr betritt 2026 ein neues Schwergewicht die Reiseenduro-Bühne – und das mit einer klaren Botschaft. Viel Leistung, hochwertige Komponenten und ein aggressiver Preis. Der chinesische Hersteller positioniert sein neues Flaggschiff bewusst gegen etablierte Größen wie Africa Twin oder KTM Adventure, jedoch mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das in dieser Klasse derzeit für Aufsehen sorgt.

Herzstück der 1000MT-X ist ein moderner Reihenzweizylinder mit rund 946 Kubikzentimetern Hubraum. Der flüssigkeitsgekühlte DOHC-Motor liefert 113 PS und 105 Nm Drehmoment, ausreichend für dynamische Straßenetappen ebenso wie für anspruchsvolle Offroad-Passagen.

Die Kraftübertragung erfolgt über ein Sechsganggetriebe mit Quickshifter und Anti-Hopping-Kupplung – Features, die man in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich erwarten darf. Unterstützt wird das Ganze durch Ride-by-Wire, mehrere Fahrmodi sowie eine Traktionskontrolle.

Auch fahrwerksseitig setzt CFMoto auf bekannte Marken: Ein voll einstellbares KYB-Fahrwerk mit bis zu 230 mm Federweg sorgt für Komfort und Reserven im Gelände, während Brembo-Bremsen und Bosch-Assistenzsysteme (inklusive Kurven-ABS) die Sicherheit auf Top-Niveau bringen.

Reisequalitäten – Gebaut für lange Etappen

Mit einem 22,5-Liter-Tank und einem Normverbrauch von rund 6,2 l/100 km ist die Reichweite der 1000MT-X klar auf Langstrecke ausgelegt. Das fahrfertige Gewicht von etwa 222 Kilogramm liegt im Klassenschnitt, wobei die Kombination aus 21-Zoll-Vorderrad und 18-Zoll-Hinterrad mit Pirelli Scorpion Rally STR-Reifen klar signalisiert: Diese Maschine will mehr als nur Asphalt sehen.

Zur umfangreichen Serienausstattung zählen unter anderem ein 8-Zoll-TFT-Display mit Connectivity, beheizte Griffe und Sitzbank, LED-Lichtsystem und optionales Koffersystem. Damit soll die 1000MT-X ihrem Anspruch als vollwertige Reiseenduro absolut gerecht.

Preise & Zubehör

Besonders spannend ist die Preisgestaltung am österreichischen Markt. Je nach Händler, Ausstattung und Aktionen ergibt sich aktuell folgendes Bild. Der Listenpreis: rund 11.999 Euro, Aktionspreise gibt es bereits ab ca. 10.990 – 10.999 Euro. Die Top-ausgestattete Varianten – inklusive Koffer & Zubehör liegt bei etwa 12.990 Euro.

Damit unterbietet die CFMOTO viele etablierte Wettbewerber teils deutlich – und das trotz hochwertiger Komponenten wie KYB-Fahrwerk und Brembo-Bremsen. Selbst im internationalen Vergleich gilt sie als „Kampfpreis“-Angebot im Adventure-Segment.

Vielseitigkeit im Fokus

Die Sitzhöhe von 830 bis 870 mm macht die Maschine für eine breite Zielgruppe zugänglich, während die ausgewogene Gewichtsverteilung ein stabiles, aber dennoch handliches Fahrverhalten verspricht.

Auf der Straße überzeugt die 1000MT-X durch Laufruhe und Komfort, im Gelände durch Federweg und Traktion. Genau diese Vielseitigkeit ist es, die moderne Reiseenduros auszeichnet – und die CFMOTO setzt hier konsequent an.

Fazit

Mit der 1000MT-X gelingt CFMoto ein bemerkenswerter Schritt in die Oberklasse. Die Kombination aus starker Leistung, Markenkomponenten und umfangreicher Ausstattung trifft auf einen Preis, der viele Konkurrenten unter Druck setzen dürfte.

Für heimische Kunden bedeutet das: Adventure-Bike auf Top-Niveau zum Mittelklasse-Preis. Wer bereit ist, sich auf eine noch junge Marke in diesem Segment einzulassen, bekommt hier eines der spannendsten Motorräder des Modelljahres 2026.