CFMoto – Die 700CL-X Sport in Kürze in Europa

In Kürze – voraussichtlich noch diesen Sommer – bringt CFMoto die 700CL-X Sport in Europa. Eine dynamische Sport-Variante und energiegeladener Cafe Racer, gepaart mit modernen Designelementen.

Reihenzweizylinder

Die 700CL-X Sport treibt eine flüssigkeitsgekühlter, 693 ccm DOHC-Reihenzweizylinder mit Bosch-Kraftstoffeinspritzungan. Der entwickelt 51,5 kW/70 PS und ein maximales Drehmoment von 61 Nm bei 6.500 U/min. Eine Slipper-Kupplung und ein Sechsganggetriebe übertragen die Kraft auf den 180er-Hinterreifen. Der Motor ist mittragend in einen steifen Chrom-Molybdän-Stahlrohrbrückenrahmen einbettet. Ein Zentralfederbein mit einstellbarer Federbasis und einstellbarer Zugstufe der Dämpfung stützt die Schwinge ab. Eine schwarze 41-mm-Upside-down-Gabel, die vollständig einstellbar ausgelegt ist, führt das Vorderrad. Beide Fahrwerkskomponenten stammen von KYB. Das ABS-Bremssystem arbeitet am Vorderrad mit zwei 300-mm-Wave-Bremsscheiben, die von radial montierten Brembo-Vierkolbenzangen beaufschlagt werden. Serienmäßig sind zwei Fahrmodi und eine Geschwindigkeitsregelanlage an Bord.

Solositz, bullige Silhouette

Ein Solositz, der in das knackig kurze Heckbürzel mündet, bietet dem Fahrer Halt beim Beschleunigen. Die beiden Lenkerstummel an der Gabel sorgen für eine dynamische Sitzhaltung. Zwei kurze Lenkerendspiegel bieten gute Sicht nach hinten. Und eine knapp geschnittene Cockpitverkleidung deckt das runde LC-Display ab.

Schon im Stand vermittelt die geduckte und bullige Silhouette der 700CL-X Sport vitales Temperament. Diesen Eindruck unterstreichen neben den schwarzen Seitenverkleidungen auch zahlreiche andere schwarze Features. Zu denen gehören neben mehreren Auspuffbauteilen auch die 17-Zoll-Gussspeichenräder. Durchdachte Details: die vollständig in LED-Technik ausgelegte Beleuchtung mit automatisch deaktivierenden Blinkern. Und der USB-Anschluss, der das Laden von Mobilgeräten erlaubt.

Two-Tone-Lack

Die 700CL-X Sport von CFMoto ist also in Kürze in Europa in den Two-Tone-Lackierungen Nebula White und Velocity Grey erhältlich. Jeweils mit Schwarz kombiniert und mit kontrastierenden Farbakzenten an Scheinwerfer, Frontschutzblech, Tankhutzen und Heckbürzel garniert. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 700CL-X Sport beträgt in Österreich 8.699 Euro. CFMoto gewährt zwei Jahre Garantie auf das Bike. Weitere Informationen gibt’s unter www.cf-moto.eu oder beim Vertragshändler.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp