CFMoto – Moto 800MT und 700 CL-X

Mit der Moto 800MT präsentiert CFMoto seine erste Reiseenduro und die 700 CL-X kommt auch demnächst. Da das Unternehmen als chinesischer Vertriebs- und Produktionspartner von KTM fungiert, basiert die Maschine auf technischen Konzepten des Weltmarktführers im Bereich von Geländesportmotorrädern.

Ihr 799 ccm großer Reihenzweizylinder mit 75° Hubzapfenversatz verfügt über zwei obenliegende Nockenwellen und vier Ventile pro Zylinder. In der CFMoto 800MT leistet das spritzige Triebwerk 67 kW/91 PS und beschleunigt die Maschine auf bis zu 195 km/h.

Zwei Varianten

CFMoto bietet die 800MT in den Varianten Sport und Touring an. Die Version Sport rollt auf Leichtmetallgussrädern. Dagegen verfügt die Touring-Variante über mit Schlauchlosreifen bestückte Drahtspeichenräder. Zum Ausstattungsumfang der 800MT Touring zählen darüber hinaus ein Quickshifter, ein Lenkungsdämpfer und ein Reifendruckkontrollsystem. Weiters Hauptständer, ein Motorschutz, Griffschalen, Leichtmetallkoffer und ein Leichtmetalltopcase Sowie Heizgriffe und einen beheizbaren Fahrersitz.

Die 800MT Sport ist in den Farben Twilight Blue und Nebula Black verfügbar. Die 800MT Touring gibt’s ausschließlich in Twilight Blue. Die Preisliste startet in Österreich bei 10.999 € (Sport). Der Aufpreis für die Touring-Version beträgt in Österreich 3000 €. Die Markteinführung in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist für Anfang April 2022 geplant.

Auch die CFMoto 700 CL-X kommt in Kürze nach Europa. Die Preise für das neue Modell aus China stehen fest. Das Naked Bike mit dem 52 kW/70 PS starken Zweizylinder kostet in Österreich 8.199 Euro. Zur Ausstattung der 693-Kubik-Maschine gehören unter anderem zwei Fahrmodi, Tempomat und adaptives Kurvenlicht. Sowie voll einstellbare Federelemente. Lieferbar ist die CF Moto 700 CX-L in den Farben Coal Grey und Twilight Blue. Das laut Hersteller „Neo-Retrobike“ soll später auch noch in einer Sportvariante erhältlich sein.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp