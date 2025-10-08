Chery bringt OMODA & JAECOO nach Österreich

Chery bringt Omoda & Jaecco nach Österreich – Der Mutterkonzern baut damit seine Automobilmarken aus und startet im November 2025 auch in Österreich und läutet damit die nächste Phase ihrer Expansion in Westeuropa ein. Nach ersten Verkaufserfolgen in europäischen Märkten wie Spanien, Italien, Polen und Großbritannien markiert dieser Markteintritt ein neues strategisches Kapitel für das Premium-SUV-Segment.

Der neue Importeur mit Sitz in Wien wird vom Unternehmen Colmobil geleitet, das als offizieller Importeur für den österreichischen Markt ernannt wurde. Man wird künftig zwei Marken in Österreich vertreiben, wobei das Debüt des Jaecco 7 erst für Ende 2025 geplant ist. Gleichzeitig wird derzeit ein landesweites Vertriebs- und Servicenetz aufgebaut. Dazu zählt auch die Auswahl strategischer Handelspartner in ganz Österreich, die von einem engagierten Team erfahrener lokaler Automobil-Experten betreut werden. Mehr dazu am 4. November.

Colmobil ist auch in Israels tätig und wurde 1906 gegründet – das Unternehmen verfügt damit über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung. Dort ist man zum Beispiel für globale Marken wie Mercedes-Benz, Hyundai, Mitsubishi, Genesis, Smart sowie mehrere chinesische Marken, darunter eben Ora, Omoda & Jaecco, zuständig Hierzulande baut man derzeit gerade sein Team sowie ein Vertriebs- und Servicenetz auf. Das Familienunternehmen plant nach dem Markteintritt in Österreich auch in weitere europäische Märkte zu expandieren. Die Marken Omoda & Jaecco bieten ein vollständiges Portfolio an Premium-SUVs in unterschiedlichen Größen und sämtlichen Antriebsvarianten – von Verbrennern -ICE – über Hybrid und Plug-in-Hybrid bis hin zu vollelektrischen Modellen. Hierzulande wird man zunächst mit Jaecoo starten, kurz darauf folgt Omoda.

Wer ist Colmobil?

Die Firma wurde 1906 gegründet und befindet sich seit dem Tode des Firmengründers Nachum Miller 1920 im Privatbesitz der Familie Harlap. Schmuʾel Harlap fungiert als CEO des Konzerns. Die Colmobil Gruppe beschäftigt heute über 1.000 Mitarbeiter, die in den Service-Centern, Fahrzeugshowrooms, in der Zentrale in Rosch haʿAjin, einem Vorort von Tel Aviv, und im Vorbereitungszentrum zur Auslieferung in Aschdod arbeiten.

1906 begann die von Nachum Miller gegründete Firma „Miller & Co. Engineering Company Ltd“ mit Handel und Reparatur von Landmaschinen. 1936 wurde die erste eigene Fabrik gegründet und man importierte Motoren und fertigte eigene Landmaschinen und übernahm den Vertrieb von SKF-Kugellager. 1952 erwarb die Familie Harlap die Vertriebsrechte der Scania-Lastkraftwagen aus Schweden. Ab 1958 wurden Goggomobil-Kleintransporter bei Colmobil für den israelischen Markt in Lizenz gefertigt.

Seit 1963 ist Colmobil Corp. Direktimporteur von Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz. Ab 1988 werden Mitsubishi-Fahrzeuge importiert und seit 1994 wurde die Organisation für Hyundai-Fahrzeuge in Israel aufgebaut. Ab 2002 kamen die Smart-Modelle dazu und das Servicenetz wurde erweitert. 2006 erreichte Colmobil einen Umsatz von 647,8 Millionen US-Dollar und war damit auf dem 46. Platz der größten Unternehmen in Israel.[

2014 hat Colmobil eine Import- und Vertriebsvereinbarung für komfortable, hochwertige Busse und Minibusse mit der chinesischen Firma King Long unterzeichnet. King Long ist einer der beiden größten Bus-Hersteller in China. Colmobil betreibt ein eigenes Ersatzteil-, Logistik- und Schulungszentrum für die importierten Marken.