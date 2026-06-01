Chery startet in Österreich – Chinesischer Automobilkonzern setzt auf Wachstum

Chery startet in Österreich – Chinesischer Automobilkonzern setzt auf Wachstum im europäischen Markt. Mit einem groß angelegten Launch-Event in der Wiener Rösthalle hat die chinesische Automobilmarke Chery offiziell den Markteintritt in Österreich vollzogen.

Rund 400 Gäste, darunter Vertreter aus Wirtschaft und Handel, Partnerunternehmen, Händler sowie das Management des Herstellers, nahmen an der Präsentation der neuen Tiggo-Modellfamilie teil. Für Chery markiert der Österreich-Start einen weiteren Schritt beim Ausbau seiner europäischen Präsenz und unterstreicht die ambitionierten Wachstumsziele des Konzerns auf dem internationalen Markt.

Österreich als Baustein der Europa-Strategie

Österreich nimmt innerhalb der europäischen Expansionsstrategie des Unternehmens eine wichtige Rolle ein. Während zahlreiche chinesische Hersteller derzeit ihre Marktaktivitäten in Europa intensivieren, verfolgt Chery einen klar familienorientierten Ansatz und setzt dabei auf moderne Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Technologien in Verbindung mit einem wettbewerbsfähigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

„Österreich ist für uns weit mehr als ein weiterer Markt – es ist ein wichtiger Schritt in unserer europäischen Wachstumsstrategie. Wir bringen Fahrzeuge mit, die für Familien gebaut wurden: sicher, intelligent, komfortabel und mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis“, erklärte Frank Wang, EU Region Deputy General Manager Chery Brand, im Rahmen der Veranstaltung.

Für den Vertrieb in Österreich arbeitet Chery mit dem Importeur Freesbe Europe zusammen, der den Aufbau eines österreichweiten Händler- und Servicenetzes verantwortet. Die Tiggo-Modelle sind ab sofort bei autorisierten Chery-Partnern erhältlich.

Mit Hybridtechnologie gegen etablierte Wettbewerber

Zum Marktstart umfasst das Angebot vier SUV-Modelle. Den Einstieg bildet der Tiggo 4 HEV, ein kompakter Hybrid-SUV mit 120 kW Leistung, der zu Preisen ab 23.490 Euro angeboten wird. Darüber positioniert sich der Tiggo 7, der in mehreren Antriebsvarianten – vom klassischen Verbrenner über Hybrid bis hin zum Plug-in-Hybrid – erhältlich ist und damit unterschiedliche Kundengruppen adressiert.

Mit dem Tiggo 8 und dem Tiggo 9 ergänzt man das Portfolio um zwei größere, siebensitzige SUV-Modelle, die insbesondere Familien und Flottenkunden ansprechen sollen. Während der Tiggo 8 als geräumiges Alltagsfahrzeug mit flexiblem Raumkonzept konzipiert wurde, übernimmt der Tiggo 9 die Rolle des technologischen Flaggschiffs. Mit einer Systemleistung von 315 kW, Allradantrieb, einer elektrischen Reichweite von bis zu 144 Kilometern und umfangreicher Sicherheitsausstattung positioniert sich das Modell im oberen SUV-Segment.

Technologisch setzt Chery auf die hauseigene Super Hybrid-Technologie (CSH). Diese soll die Vorteile elektrischer Mobilität mit den Anforderungen an Langstreckentauglichkeit verbinden. Je nach Modell werden Gesamtreichweiten von mehr als 1.000 Kilometern erreicht. Damit reagiert der Hersteller auf die weiterhin hohe Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen, ohne ausschließlich auf batterieelektrische Antriebe zu setzen.

Die Markteinführung erfolgt vor dem Hintergrund einer bemerkenswerten internationalen Entwicklung des Unternehmens. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat Chery mehr als 18 Millionen Fahrzeuge produziert und über fünf Millionen Fahrzeuge exportiert. Damit war das Unternehmen die erste chinesische Automobilmarke, die diese Exportmarke erreichte. Heute ist Chery in mehr als 120 Ländern und Regionen aktiv und betreibt weltweit über 2.000 Händlerbetriebe sowie rund 1.800 Servicezentren.

Vom Exportchampion zur globalen Automarke

Auch wirtschaftlich befindet sich der Konzern auf Wachstumskurs. Im Jahr 2025 wurde die Chery Group auf Platz 233 der Fortune Global 500 geführt. Besonders bemerkenswert ist dabei der Aufstieg um 152 Plätze innerhalb eines Jahres – der stärkste Zuwachs aller Automobilhersteller im Ranking. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Bedeutung chinesischer Automobilhersteller auf den internationalen Märkten.

Der Markteintritt in Österreich zeigt exemplarisch, wie chinesische Hersteller ihre Europa-Strategien weiter vorantreiben. Dabei stehen nicht mehr ausschließlich günstige Preise im Vordergrund, sondern zunehmend Technologie, Qualität, Sicherheit und ein umfassendes Serviceangebot. Chery positioniert sich dabei bewusst als familienorientierte Marke und möchte mit modernen Hybridlösungen sowie umfangreicher Ausstattung Marktanteile in einem hart umkämpften SUV-Segment gewinnen.

Mit dem Start der Tiggo-Modellfamilie eröffnet Chery ein neues Kapitel seiner europäischen Expansion. Für den österreichischen Automobilmarkt bedeutet dies zusätzliche Dynamik im Wettbewerbsumfeld und eine weitere Alternative für Kunden, die moderne Antriebstechnologien mit einem attraktiven Preisniveau verbinden möchten.