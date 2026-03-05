Chery TIGGO startet in Österreich

Chery TIGGO startet in Österreich – Neue SUV-Marke bringt frischen Wettbewerb ins Volumensegment. Der österreichische Automarkt bekommt Zuwachs aus China: Mit der SUV-Baureihe TIGGO tritt der internationale Hersteller Chery Automobile nun offiziell in Österreich an. Die Modelle der weltweit erfolgreichen SUV-Familie sollen hierzulande vor allem Familien, Pendler und urbane Nutzer ansprechen – und setzen auf ein attraktives Gesamtpaket aus Ausstattung, Technologie und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit dem Markteintritt verstärkt sich der Trend, dass chinesische Automobilhersteller zunehmend in Europa Fuß fassen. Für Chery ist Österreich dabei ein weiterer wichtiger Schritt in der internationalen Expansionsstrategie.

Globaler Player mit wachsender Präsenz

Chery gehört zu den größten Fahrzeugexporteuren Chinas. Seit der Gründung im Jahr 1997 hat das Unternehmen weltweit mehr als 15 Millionen Fahrzeuge produziert und mehr als fünf Millionen davon exportiert. Die Marke ist mittlerweile in über 80 Ländern vertreten und baut ihre Präsenz besonders in Europa konsequent aus.

Die TIGGO-Baureihe spielt dabei eine zentrale Rolle. International umfasst sie mehrere SUV-Modelle verschiedener Größenklassen – vom kompakten Crossover bis hin zum geräumigen Familien-SUV mit sieben Sitzen. Modelle wie der Tiggo 7 oder der größere Tiggo 8 sind bereits in verschiedenen Märkten erfolgreich unterwegs und werden teilweise auch mit Hybrid- oder Plug-in-Hybrid-Antrieben angeboten. Gerade dieses breite Angebot soll auch in Europa punkten: moderne digitale Cockpits, umfangreiche Assistenzsysteme und ein großzügiges Platzangebot zählen zu den zentralen Merkmalen der Modellfamilie.

Vertrieb über neues Händlernetz

Für den österreichischen Markt übernimmt die Freesbe GmbH den Import und Vertrieb. Parallel zum Marktstart arbeitet das Unternehmen am Aufbau eines landesweiten Händler- und Servicenetzes, das die Betreuung der Kunden langfristig sichern soll.

as Ziel ist ein flächendeckendes Vertriebsnetz mit starken regionalen Partnern. Damit will Chery eine solide Basis schaffen, um die neue Marke im heimischen Markt zu etablieren. Verantwortlich für den Marktstart ist unter anderem Commercial Manager Jürgen Keusch, der gemeinsam mit seinem Team den Aufbau des Händlernetzes vorantreibt.

Die österreichische Öffentlichkeit kann die neuen TIGGO-Modelle erstmals im März live erleben. Den Auftakt bildet ein Auftritt auf der MotionExpo in Graz, gefolgt von einer Präsentation auf der Austromobil in Dornbirn. Besucher haben dort die Möglichkeit, Design, Ausstattung und Technologien der Fahrzeuge aus nächster Nähe kennenzulernen und sich über die Marke zu informieren.

Solche Messeauftritte sind ein wichtiger Teil der Markteinführung: Sie sollen Vertrauen schaffen und die noch relativ unbekannte Marke im österreichischen Publikum sichtbar machen.

Fokus auf Alltagstauglichkeit

Inhaltlich positioniert sich TIGGO bewusst im Volumensegment. Die Fahrzeuge sollen vor allem durch praktische Eigenschaften überzeugen: großzügiger Innenraum, moderne Infotainment-Systeme, umfangreiche Sicherheitsausstattung und effiziente Antriebstechnologien.

Damit richtet sich das Angebot an Kunden, die ein vielseitiges SUV für den Alltag suchen – sei es für Familienfahrten, Pendelstrecken oder den urbanen Einsatz.

Mehr Wettbewerb im SUV-Segment

Der Markteintritt von Chery bringt zusätzliche Dynamik in den österreichischen SUV-Markt, der ohnehin zu den wichtigsten Fahrzeugsegmenten zählt. Gleichzeitig verdeutlicht er die wachsende Bedeutung chinesischer Hersteller in Europa.

Mit TIGGO möchte Chery vor allem durch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis und moderne Technologie überzeugen. Ob sich die Marke langfristig im hart umkämpften Markt behaupten kann, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Klar ist jedoch: Mit dem Start der TIGGO-SUVs bekommt die heimische Autolandschaft einen neuen, ambitionierten Mitspieler.

Marktposition in Österreich

Damit positioniert sich man sich preislich klar im Volumensegment, meist leicht unter etablierten europäischen Wettbewerbern. In Österreich konkurrieren die Modelle etwa mit:

VW Tiguan

Hyundai Tucson

Kia Sportage

Skoda Karoq / Kodiaq

Nissan Qashqai

Ein Tiggo 7 um rund 29.000 Euro liegt typischerweise mehrere Tausend Euro unter vergleichbar ausgestatteten europäischen SUVs, die oft erst jenseits der 35.000-Euro-Marke starten. Gleichzeitig bietet Chery bereits umfangreiche Serienausstattung, große Displays und zahlreiche Assistenzsysteme.