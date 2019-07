Chevrolet baut erste Mittelmotor-Corvette

Chevrolet hat kürzlich neue Corvette Stingray eingeführt. Erstmals in dem amerikanischen Sportwagen kommt ein Mittelmotor zum Einsatz, der 495 PS aus einem 6,2-Liter-V8-Benziner generiert. Die Stingray soll eine bessere Gewichtsverteilung haben, besser kontrollierbar sein und nun zwei Kofferräume mit zusammmen 357 Litern Ladevolumen bieten. Die Sitzposition ist um 42 Zentimeter nach vorne gewandert, der Motor ist durch eine verglaste Heckklappe auch von außen sichtbar. Unten am Heck kommen vier Auspuffendrohre zum Vorschein, die gemeinsam mit insgesamt sieben Lufthutzen die Supercar-Optik komplettieren.

Zwölf Außenfarben stehen zur Verfügung, im Innenraum sind sechs Interieur-Farbmotive und Gurtfarben wählbar. Corvette setzt außerdem auf Kohlefaser und Edelmetalle. Die Sportsitze sind in den Stufen GT1, GT2 und Competition Sport wählbar. Der Tunnel dominiert den Innenraum und ist gleichzeitig ein wichtiges Konstruktionsdetail: Die Torsionssteifigkeit ist gestiegen, der Schwerpunkt gesunken und die Insassen können leichter ein- und aussteigen.

Kohlefaser & Bedford Six

Die Hauptstruktur der Karosserie ist als Bedford Six konstruiert. Der Stoßstangenträger besteht aus Kohlefaser und die Kofferraumwannen und das Armaturenbrett bestehen aus einem Derivat aus Glasfaser und Kunstharz. Erstmals gibt es außerdem eine Rechtslenkerausführung. Durch ein Zweispeichenlenkrad schaut der Fahrer bei der neuen Generation auf ein 12 Zoll großes Multifunktiondisplay. Die Lenkübersetzung wurde von 16,25:1 auf 15,7:1 gekürzt.

Sie verfügt über Federbeine, die für eine komplett neue Komfort- und Handling-Charakteristik sorgen. Die Mittelmotor-Architektur ermöglicht eine kurze, direkte und steife Lenkung, gepaart mit einem weiterentwickelten elektronischen Lenksystem, das die Befehle des Fahrers an das Fahrwerk sofort umsetzt. Die neue Sitzposition platziert den Fahrzeugschwerpunkt nahe an die der Innenseite zugewandten Hüfte des Fahrers, so dass sich das Fahrzeug buchstäblich um den Fahrer herumdreht.

LT2 Technik & Small Block V8

Herzstück der neuen Corvette Stingray ist die nächste Generation von Chevys 6,2-Liter-Small-Block-V8-LT2-Motor. Bei Ausstattung mit einer Performance Auspuffanlage leistet er 495 PS und gibt ein Drehmoment von 637 Newtonmetern ab. Dabei verfügt die Basisversion der Corvette Stingray erstmalig über ein im Motor installiertes Trockensumpf-Ölsystem und drei Ölabsaugpumpen für verbesserte Performance auf der Strecke. Das LT2-Aggregat der nächsten Generation ist mit Chevrolets erstem Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Dabei erlaubt die Doppelwippen-Auskupplungsfunktion dem Fahrer durch gleichzeitiges Festhalten beider Wippen sogar das Auskuppeln für erweiterte manuelle Kontrolle.

