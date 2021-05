Chevrolet Corvette Stingray – Bald in den Showrooms

Das Warten ein Ende, bald steht die Chevrolet Corvette Stingray in den Showrooms. Nämlich die europäischen Versionen der neuen Mittelmotor-Corvette Stingray. Käufer der US-Sportwagenikone haben ab sofort die Wahl. Aus 16 hochwertig ausgestatteten Launch Edition Modellen zu wählen. Jeweils acht Coupé- und Cabriovarianten in den voraussichtlich beliebtesten Farb- und Ausstattungskombinationen.

Qualität auf Supersportwagen-Niveau, hochwertige Materialien, neue Leistungs- und Technologie-Standards zeichnen die achte Corvette Generation aus. Mit dem Fahrzeug präsentiert Chevrolet zudem die erste Mittelmotor-Serienversion in der 67-jährigen Geschichte. Zum Marktdebüt in Europa tritt die Corvette mit einer besonders großen Vielfalt an Editionsmodellen an.

Vom Front- zum Mittelmotor – ein Corvette-Meilenstein

„Der Wechsel vom Front- zum Mittelmotor und die vollständige Neukonzeption war eine historische Chance – etwas, das sich die Ingenieure und Designer seit über 60 Jahren gewünscht haben“, betont Conark Shah. Er ist Managing Director von Chevrolet Europe. „In Sachen Komfort und Fahrspaß ist die neue Mittelmotor-Stingray nach wie vor eine echte Corvette. Und sie fühlt sich auch so an. Allerdings fährt sie sich besser als jede ihrer Vorgängerinnen in der Modellhistorie. Die Kunden sind sicher von den Fahrleistungen und der Fahrdynamik unseres Mittelmotor-Supersportwagens begeistert. Wir können ihn bereits für unter 100.000 Euro anbieten.“

Z51 Performance-Package und 2LT-Ausstattung serienmäßig

Europäische Sportwagen-Enthusiasten sind in puncto Fahrdynamik und Ausstattung sehr anspruchsvoll. Corvette-Käufer sind da keine Ausnahme. Anders als in den USA ist daher jede neue Corvette Stingray in Europa serienmäßig mit dem Z51 Performance Package ausgerüstet. Das Paket beinhaltet eine Radaufhängung mit manuell einstellbaren Federtellern. Ein Brembo-Bremssystem mit vergrößerten Scheibendurchmessern und vorderen Kühllufteinlässen. Weiters ein elektronisches Sperrdifferenzial, eine kürzere Achsübersetzung und eine Performance-Abgasanlage. Und ein Aerodynamikpaket für reduzierten Auftrieb und höhere Fahrstabilität sowie Michelin Pilot Sport 4S-Bereifung.

Darüber hinaus liefert Chevrolet die europäischen Corvette-Modelle serienmäßig mit dem Ausstattungsniveau 2LT aus. Gegenüber dem US-Einstiegsmodell gehören dazu unter anderem zusätzliche Features. Wie ein Leistungsdatenschreiber, Head-up-Display und Navigationssystem. Außerdem eine Bose-Soundanlage mit 14 Lautsprechern und ein kamerabasierter Rückspiegel. Und beheizte und belüftete Sitze. Diese Ausstattungsvariante ist für Auslieferungen ab Anfang nächsten Jahres verfügbar.

Zum Marktstart großzügige Ausstattungen

Noch hochkarätiger ausgestattet sind die Launch Edition Modelle. Sie kommen ausschließlich in der höchsten Ausstattungsstufe 3LT. Zusätzlich verfügen sie über Carbon-Flash-Außendetails (Spoiler, Außenspiegel, Räder und Cabriodach). Die unterstreichen zusätzlich das dynamische Design der neuen Modellgeneration.

Zur Innenausstattung gehören Competition- (Coupé) beziehungsweise GT2-Sitze (Cabrio). Mit Nappaleder-Bezügen sowie Sitzflächen und ein Lenkrad mit Mikrofaser-Velours-Oberflächen. Außerdem beinhaltet die Serienausstattung der Launch Edition Modelle die Fahrwerkstechnologie Magnetic Ride Control 4.0. Die gewährleistet ein noch präziseres Abtastverhalten als bei den Vorgängermodellen. Zusätzlich steht für alle Launch Edition Modelle ein optionales Liftsystem an der Vorderachse zur Verfügung. Das hebt bei niedrigen Geschwindigkeiten (bis 38 km/h) die Fahrzeugfront an. Dadurch erhöht sich die Bodenfreiheit um 50 Millimeter.

Der Motor

Herzstück der neuen Corvette Stingray ist die neueste Generation des Chevrolet 6,2-Liter-LT2-Small Block-Triebwerks. Der einzige V8-Saugmotor seiner Klasse. In Verbindung mit der Z51-Performance-Abgasanlage und einem neuen Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe liefert er in der voll homologierten europäischen Version mit Ottopartikelfilter 354 kW/475 PS bei 6.450 U/min und ein Spitzendrehmoment von 613 Nm bei 4.500 U/min. Das macht die neue Mittelmotor-Corvette zur stärksten Stingray aller Zeiten macht. Den Standardsprint von 0 – 100 km/ erledigt die europäische Version in 3,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 296 km/h.

Die unverbindliche Preisempfehlung für die hochwertig ausgestatteten Launch Edition Modelle (jeweils Coupéversion/Arctic White) beginnt bei 99.000 Euro in Deutschland und 81.700 £ in Großbritannien. Das Cabriolet (Torch Red) startet bei 106.000 Euro in Deutschland und 87.110 £ in Großbritannien. Die Chevrolet Corvette Stingray, die bald in den Showrooms der Händler steht, also endlich auch in Europa.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp