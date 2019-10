Chevrolet Corvette – Stingray Hardtop-Cabrio

Chevrolet wird die Mittelmotor-Corvette auch als Stingray Hardtop-Cabrio auf den Markt bringen. Das zweiteilige Verdeck kann man bei Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 48 km/h aktivieren. Und in 16 Sekunden ein- und ausfahren. Es wird – erstmals bei einer Corvette – von sechs Elektromotoren bewegt. Ein in Wagenfarbe gehaltenes Dach ist Standard. Optional gibt es ein Dach und Gondeln in Carbon Flash Metallic. Die Verdeck-Abdeckung verfügt über ein elektrisch verstellbares Heckfenster. Und eine Lüftungsöffnung zur Kühlung des Mittelmotors.

Das Dach lässt sich so in der Karosserie verstauen, dass auch bei geöffnetem Verdeck zwei Sätze Golfschläger in den Kofferraum passen. Das Cabriolet behält auch das vordere Ablagefach des Coupés bei. In das passen ein Standard-Flug-Handgepäck und eine Laptoptasche .

Das Cabrio treibt, wie das Stingray-Coupé, ein 6,2-Liter-Small-Block-V-8-LT2-Motor der neuen Generation an. Der einzige V-8-Saugmotor in diesem Segment. Mit einer Performanceabgasanlage ausgestattet, erzeugt er eine Leistung von 369 kW/495 PS. Das Drehmoment: 637 Newtonmeter. Kombiniert ist das Aggregat mit dem ersten Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe von Chevrolet. Die Chevrolet Corvette Stingray wird zuerst als Coupé Ende 2019 für den US-Markt in Produktion gehen. Das Cabriolet folgt Ende des ersten Quartals 2020.

