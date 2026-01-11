China gibt Gas – Heimische Autoimporteure kontern mit Rabatten – Der europäische Automobilmarkt ist im Umbruch. Mit Blick auf das wachsende Angebot chinesischer Marken wie BYD, MG oder XPeng spüren traditionelle Hersteller zunehmend Konkurrenzdruck. In mehreren Märkten – etwa in Österreich und Deutschland – konnten chinesische Marken ihre Verkaufszahlen stark ausbauen, während Hersteller wie zum Beispiel Tesla starke Rückgänge verzeichneten. All das verdeutlicht eine strukturelle Veränderung am Markt, in dem preislich attraktive und technologisch konkurrenzfähige Modelle aus China zunehmend Kunden gewinnen.

In Österreich zeigt sich der Trend besonders deutlich am Beispiel von BYD. Seit dem Markteintritt 2023 wachsen die Neuzulassungen rapide. Im ersten Quartal 2025 verdoppelte BYD seine Zulassungszahlen im Vergleich zum Vorjahr und erreichte mit 1.630 Einheiten einen Marktanteil von 2,5 % am Gesamtmarkt – mehr als jede andere BYD-Region in Europa. Im August 2025 setzte BYD mit 566 Neuzulassungen ein Allzeithoch und wurde erstmals zur beliebtesten E-Auto-Marke in Österreich, was einen Marktanteil von 3,6 % am Gesamtmarkt markiert. Parallel dazu hatte man nach eigenen Angaben bereits 2024 mehr als 4.000 Autos verkauft und strebte für 2025 eine Verdoppelung dieser Zahlen an, was die exponentielle Entwicklung des chinesischen Anbieters auf dem heimischen Markt unterstreicht.

Als Reaktion auf diesen Wettbewerbsdruck haben etablierte Importeure in Österreich ihre Marketing- und Preisstrategien deutlich verschärft. Ein prominentes Beispiel ist Porsche Austria: Der Konzern nutzt umfangreiche Anreizpakete wie Porsche Park Paketbonus, Eintausch- und Serviceboni sowie weitere finanzielle Vorteile über die Porsche Bank, um die Attraktivität von Marken wie Volkswagen, Audi, Škoda oder Seat zu steigern. Solche Pakete können den effektiven Kaufpreis deutlich reduzieren, sind aber häufig an Bedingungen wie die Eintausch des Altfahrzeugs oder begrenzte Zeiträume geknüpft. Was aber die Frage aufwirft, ob diese Boni primär kurzfristige Absatzsteigerungen bewirken sollen oder langfristig Kundenbindung schaffen?

Auch der koreanische Hersteller Hyundai und andere Importmarken intensivieren ihre Werbepräsenz: Kampagnen, Modelloffensiven und attraktive Finanzierungsmodelle sollen auch hier die Aufmerksamkeit der Kunden auf etablierte Marken lenken und das Vertrauen in Qualität und Service stärken. Dabei setzten sie auch auf die Kombination aus Produktbreite, lokaler Präsenz und traditioneller Markenstärke als Konter zur preisaggressiven chinesischen Offensive.

Doch hinter dieser Preis- und Werbeschlacht stehen auch Herausforderungen. Die Margen im Automobilgeschäft sind eng und dauerhafte Preisnachlässe könnten die wirtschaftliche Stabilität der Händler belasten. Darüber hinaus bleibt offen, ob Konsumenten ihre Entscheidung langfristig stärker an Bonusprogrammen orientieren oder zunehmend den direkten Vergleich zu preislich günstigeren und gut ausgestatteten chinesischen Modellen ziehen. hak