Chinesische Elektroautos – Übersicht & Marktpositionierung

Modelle wie der MG 4, ein kompaktes Elektroauto, oder der MG Cyberster, ein klassischster Roadster, zählen zu Verkaufsschlagern. Wer etwas mehr Luxus möchte, findet den beispielsweise im Huawei Maextro S800. Mit dem ID. Era 9X gibt es zudem sogar Alternativen für alle, die weiterhin Wert auf eine deutsche Marke legen. Nahezu alle Modelle haben vor allem das sehr gute Preis-/Leistungsverhältnis gemeinsam. Das ist typischerweise das größte und wichtigste Verkaufsargument und Entscheidungskriterium. Zudem ist bei chinesischen Fahrzeugen die Serienausstattung traditionell ausgesprochen umfangreich – von Infotainment- bis hin zu Assistenzsystemen und einer agilen Konnektivität.

Technologischer Fortschritt auf vier Rädern

Abseits des Preises liegen die Stärken der chinesischen Automobilhersteller bei der Technik. LFP und Blade Battery sind zwei klassische Batterietechniken, die China maßgeblich innoviert und geprägt hat. Außerdem existiert in China ein starker Fokus auf automatisierte Over-the-Air-Updates, viele digitale Features und eine intuitiv bedienbare sowie leistungsstarke Software. Für technik-affine Fahrer rücken die chinesischen Modelle daher sogar mit einer gewissen Selbstverständlichkeit in den Fokus. Mehr dazu auf https://www.chinaelektro.de/e-autos/