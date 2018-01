Chinesischer Auto-Riese lässt sich in NÖ nieder

Chinesischer Auto-Riese lässt sich in NÖ nieder. Ab sofort hat eine Tochterfirma des großen chinesischen Autoherstellers Great Wall Motor in Niederösterreich ihren Standort. Aktuell wird die Abteilung aufgebaut. In Kottingbrunn will die Great Wall Motor Austria Research & Development GmbH mittelfristig rund 150 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigen. „Damit wird sich Great Wall Motor Austria zu einer der größten Firmenansiedlungen der vergangenen Jahre entwickeln. Das sind sensationell gute Nachrichten für Fachkräfte der Region und den Wirtschaftsstandort Niederösterreich“, so Technologie- und Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav.

Der chinesische Autohersteller Great Wall Motor Company (GWM) hat sich mit einer Tochtergesellschaft in das ehemalige JetAlliance-Gebäude in Kottingbrunn eingemietet. Die Great Wall Motor Company wurde 1984 gegründet und hat weltweit mehr als 82.000 Mitarbeiter. Der Schwerpunkt liegt aktuell auf Autos der Rubrik SUV und Pick-ups. 2016 wurden 1,2 Mio. Fahrzeuge produziert.

Der Fokus der Great Wall Motor Austria Research & Development GmbH liegt auf der Entwicklung der Antriebskomponenten wie Elektromotor, Leistungselektronik und Software für Elektro- und Hybridfahrzeuge der nächsten und übernächsten Generationen. Haifeng Tang, General Manager von Great Wall Motor Transmission Module, eröffnete gemeinsam mit Wirtschafts- und Technologielandesrätin Petra Bohuslav den Standort in Kottingbrunn.

„Das Gebiet hier bietet sich bestens für unser Geschäftsfeld und unsere Entwicklungspläne an. Vor allem profitieren wir vom gut entwickelten Fachkräftemarkt, von dem naheliegenden Flughafen sowie der ausgezeichneten Anbindung an das Autobahnnetz. So können wir in den nächsten Jahren einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung sauberer Autos für den Weltmarkt leisten.“, so Markus Schermann, Geschäftsführer der Great Wall Motor Austria Research & Development GmbH.