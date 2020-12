Christian Friedl leitet Seat Martorell

Ab 1. Jänner 2021 leitet Christian Friedl das Seat Werk in Martorell. Zuvor war er Chef des Porsche Werks in Zuffenhausen. Friedl folgt auf Dr. Rainer Fessel, der die Leitung des Volkswagen Werks in Wolfsburg übernimmt.

Im Stammwerk Martorell fertigt Seat mit den Ibiza, Arona, Leon, Cupra Leon und Formentor. Und auch den Audi A1. Auf insgesamt drei Produktionslinien. Christian Friedl leitet Seat Martorell und legt sein Hauptaugenmerk auf die Umstellung der Produktion auf elektrifizierte Fahrzeuge. Aktuell fertigen am Standort Martorell über 9.000 Mitarbeiter rund 2.200 Fahrzeuge pro Tag.

Christian Friedl startete nach dem Maschinenbaustudium an der Ostbayerischen TH Regensburg 1999 seine Karriere bei Porsche. Dort hatte er verschiedene produktionsnahe Positionen inne. In den Bereichen Motorenmontage, Karosseriebau und Lackierung. Seit 2016 war er Leiter des Porsche Stammwerks in Zuffenhausen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp