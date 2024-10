Christopher Müller in Geschäftsführung bei Müller Transporte

Christopher Müller, anerkannter Transport- und Logistik-Experte, tritt mit 1. Jänner 2025 als Gesellschafter und Co-Geschäftsführer in das Wiener Neudorfer Traditionsunternehmen Müller Transporte ein.

Bereits 1959 als Familienunternehmen gegründet, gehört Müller Transporte heute mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den führenden Transportunternehmen und Logistikanbietern Österreichs. Christopher Müller steigt nun in dritter Generation der Familie Müller in die Geschäftsführung und ebenso als Gesellschafter ins Unternehmen ein. Sein Vater, Peter Müller, leitete bis 2016 das Unternehmen gemeinsam mit Langzeit-Geschäftsführer Fritz Müller.

Christopher Müller studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Steuerrecht. Seine beruflichen Anfänge machte er bereits im Familienunternehmen, in das er nun zurückkehrt. Ganz der Familientradition entsprechend, war er bei Müller Transporte auch selbst als LKW-Fahrer und Disponent tätig.

Die Karriere des Christopher Müller

Zuletzt war Christopher Müller fast 15 Jahre lang in verschiedenen leitenden Management-Funktionen bei international tätigen Logistikunternehmen im In- und Ausland beschäftigt. Zuletzt verantwortete er als Vorstand eines deutschen Logistikunternehmens den europäischen Kontraktlogistikbereich.

Christopher Müller: „Es ist ein besonderes Gefühl, wenn man nach so vielen Jahren, wieder in jenes Unternehmen zurückkehrt, mit dem man in seiner Kindheit und in der Familie aufgewachsen ist. Die Transportwirtschaft und die internationale Logistikbranche haben mein gesamtes Berufsleben geprägt. Ich hatte dabei das Glück, in großartigen Organisationen arbeiten und lernen zu dürfen. Jetzt werde ich die Management- und Branchen-Erfahrungen, die ich in den letzten 15 Jahren sammeln konnte, mit viel Freude bei Müller Transporte einbringen.“

Der Perchtoldsdorfer ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Er übernimmt ab 1. Jänner 2025, gemeinsam mit Fritz Müller, die Funktion des Co-CEOs des familiengeführten Unternehmens, das seit 2022 mehrheitlich zum europäischen Infrastruktur-Fonds „Cube Infrastructure“ gehört.

Geschäftsführender Gesellschafter Fritz Müller: „Es freut mich besonders, dass Christopher nach mehreren Stationen und einer beeindruckenden Karriere in der internationalen Logistikwirtschaft, nun in unser Unternehmen und nach Wiener Neudorf zurückkehrt. Müller Transporte wird damit nicht nur in dritter Generation von einem Familienmitglied geführt, sondern gewinnt unabhängig davon, einen erfahrenen und branchenweit anerkannten Top-Experten für seine Geschäftsführung. Davon profitieren unsere Kunden und das gesamte Unternehmen. Gemeinsam werden wir das weitere Wachstum des Unternehmens und die Zukunft von Müller Transporte gestalten.“

