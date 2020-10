Chronograph Scuderia AlphaTauri

Casio Edifice bringt den neuen Chronograph Scuderia AlphaTauri. Ein weiterer Chronograph für Rennsportbegeisterte. Starkes Design, smarte Features, sportlich und zuverlässig.

Im Scuderia AlphaTauri Design

Die Uhr präsentiert sich im neuen Farbkonzept der Scuderia AlphaTauri. Das hochwertige IP-beschichtete Edelstahlgehäuse, die Lünette und das Lederarmband sind in Dunkelblau.

Die Lünette halten vier dekorativen Schrauben, das dynamische Zifferblatt hat einen Farbverlauf von Dunkelblau bis Weiß. Komplementär dazu: die weißen Stabindizes und weiße Zeiger. Für eine optimale Ablesbarkeit. Eine kleine gelbe ‚20‘ bei 4 Uhr weist auf das 20-jährige Jubiläum von Edifice hin.

Spezielle Features des Chronograph Scuderia AlphaTauri

Für besonders hohe Kratzfestigkeit sorgt das Saphirglas. Ein weiteres Material aus dem Motorsport findet sich im Lederband, das mit einer Kevlar-Unterfütterung verstärkt ist. Ein integrierter Terminplaner zeigt Meetings oder Dates an, die man via Bluetooth per Kalender App* auf dem Smartphone geplant hat. Für besonders wichtige Termine lässt sich ein Akustiksignal aktivieren. Außerdem: eine Stoppfunktion, die auf die Tausendstelsekunde genau misst – unverzichtbar im Motorsport. Eine Uhr für den Adrenalinkick am Handgelenk.

*Apps: iOS: Calendar, Android: Google Calendar

