CLASSIC AUSTRIA – Besondere Versteigerung

Eine besondere Versteigerung findet im Rahmen der Classic Austria (20. bis 22. 9. Wels) statt. Erstmals werden am 21. 9. seltene Automobile und Motorräder aus mehreren Epochen und in jeder Preisklasse zum Ersteigern angeboten. Egal ob gut erhaltene und günstige Youngtimer von Audi, BMW, bis hin zu Opel. Oder kostbare Raritäten von legendären Automobilherstellern wie Alfa Romeo, Bentley, Ferrari, Jaguar, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche und viele anderen. Bei der breiten Angebotspalette ist für jeden etwas dabei. Einzelstücke sind sie alle, unabhängig von der Preisklasse.

CLASSIC CAR AUCTIONS

Die Messe Wels hat mit Franziskus A. Kriegs-Au einen starken Partner an der Seite. So komplementiert man das Rahmenprogramm um einen weiteren ergänzenden Schwerpunkt. Der Auktionsprofi ist ein ausgewiesener Autokenner und -liebhaber. Aber auch ehemaliger Schätzmeister des Wiener Dorotheums. Er führt am 21.9. ab 15:00 Uhr durch die Versteigerung. Und er ermöglicht den Besuchern, das Erlebnis Oldtimer, die Faszination einer bestimmten Ära und das damit verbundene Lebensgefühl von früher neu zu entfachen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp