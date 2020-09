Classic Car – Oldtimer in Wels unterm Hammer

Bei der Classic Austria werden vor allem am Samstag, dem 12. September ab 15:00 Uhr die Herzen von US Car-Fans höher schlagen. Denn hier werden bei der Classic Car Auctions by Julius Hügler 1875 wieder seltene Automobile und Motorräder aus mehreren Epochen, in jeder Preisklasse zum Ersteigern angeboten. Der Auktionskatalog umfasst 60 amerikanische Fahrzeuge: vom Straßenkreuzer bis zum Pickup – hier ist für jeden Interessenten etwas dabei. Franziskus Kriegs-Au, Initiator der Classic Car Auction: „Zum einen freue ich mich, gerade in Zeiten wie diesen sehr, wieder auf der Classic Austria auktionieren zu dürfen. Zum anderen ist es für mich und meinen Geschäftspartner Stephan Hommel eine besondere Ehre, diesmal neben legendären US-Automarken auch absolut einzigartige Stücke wie Fahrzeuge aus TV-Hits zur Versteigerung bringen zu können.

Die besonderen Highlights der Versteigerung sind große Filmstars: Neben dem Original Ford Grand Torino aus der TV-Serie „Starsky & Hutch“ und einem Batpod Motorcycle aus dem letzten Batman-Film „The Dark Knight“, kommen auch Replikas des Batcycle und des Ford Explorers aus „Jurasspic Park“ sowie ein Pointac Trans Am „Kitt Knight Rider“ unter den Hammer. Ersteigert werden können auch kostbare Raritäten von legendären US-Automobilherstellern wie Cadillac, Buick, Edsel, Mustang, Pontiac, Lincoln und Studebaker. Alle Informationen zur Versteigerung, sowie der Auktionskatalog sind online unter www.classic-austria.at.

Das Messehighlight im September

Von 11. bis 13. September wird die Messe Wels wieder zum Treffpunkt für alle Oldtimerliebhaber. Präsentiert werden auf der Classic Austria Young- und Oldtimer, elegante Klassiker und Raritäten, amerikanische Luxusfahrzeuge, atemberaubende Einzelstücke, Motorräder, Traktoren sowie Nutzfahrzeuge und vieles mehr. Bei der vierten Auflage erleben Besucher pure Leidenschaft, die man bei den Ausstellern spürt. Die Classic Austria findet zeitgleich mit dem Blühenden Gartenfest statt. Mit einem Ticket können beide Messen besucht werden.

Öffnungszeiten

11.-13. September 2020 Tageskarte: € 12, —

FR + SA 09.00 bis 18.00 Ermäßigte Tageskarte € 10,50

SO 09.00 bis 17.00 Kinder 6-13 Jahre € 6, —

Kartenvorverkauf:

Ö-Ticket-Verkaufsstellen oder online unter classic-austria.at

Mehr Infos & Tickets auf www.classic-austria.at

