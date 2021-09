Classic Enduro – Werner Müller holte Titel

Beim Classic Enduro Finale in Mühlen/Stmk. holte sich Werner Müller den Titel. Beim Finale konnte Müller am ersten Tag alle drei Sonderprüfungen gewinnen. Am Renntag zwei konnte er noch eins drauflegen. Und sich so den Enduro Classic Titel, den Mühlener Krug sichern. Damit steht beim Enduro-Urgestein auch der erste Classic-Enduro-Titel zu Buche. Den hat er sich nach tage- und vor allem nächtelanger Arbeit an seiner Classic KTM, redlich verdient.

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Werners Frau Simone und die Kinder Anja und Adrian, die Werner immer mit vollem Einsatz zur Seite stehen. Und ein recht herzliches Danke, an die Sponsoren, für die jahrelange Unterstützung.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp