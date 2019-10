Classic Expo Salzburg hat eröffnet

Die heurige, bereits 15. Classic Expo hat unter italienischer Flagge eröffnet. Bis zum 20.10. genießen Oldtimerenthusiasten zahlreiche historische Raritäten.

Die Pforten zur Vergangenheit öffnete am Donnerstag Classic Expo-Gründer Hermann Schwarz: „2005 hat alles aus einer Leidenschaft heraus begonnen. Mit einer internationalen Ausstellerschaft, die jährlich über 26.000 BesucherInnen lockt, genießt unsere Oldtimermesse einen etablierten Ruf in der Szene. Wir geben weiter Gas und steuern geradewegs auf das Vierteljahrhundert zu!“

Das Grün-Weiß-Rote Zusammenkommen zum Pre-Opening war der Sonderschau „Bella Italia“ in Halle 1 gewidmet. Imposante Karossen, elegantes Leder und der Duft nach frischer Pasta sorgten für südliches Ambiente. Neben Händlern und Privatverkäufern, bietet am Samstag das Auktionshaus Dorotheum um 16.00 Uhr traumhafte Oldie-Exponate. Im umfangreichen Teilemarkt spielt die Gegenwart keine Rolle und verschiedenste Clubs erfüllen das rostigste Hobby der Welt mit Leben.

Sonderschauen

Zum 15-jährigen Bestehen fährt die Classic Expo eine ganze Palette an Sonderschauen auf. Die Besucher erwartet: Bella Italia, 60 Jahre MINI, 100 Jahre Zagato, 60 Jahre ÖAMTC-Pannenhilfe in Salzburg, 50 Jahre Ford Capri und 60 Jahre Puch-Haflinger. Ein abwechslungsreicher Blick in die Vergangenheit ist garantiert.

