„Clubsport 45“ feiert Golf GTI

Mit dem „Clubsport 45“ feiert Volkswagen den Golf GTI. Und zwar seinen 45. Geburtstag. Das ist eine exklusive Ausgabe des 221 kW/300 PS starken Golf GTI Clubsport. Im Sommer 1976 brachte Volkswagen den legendären GTI auf den Markt. Aus nur 5.000 geplanten Exemplaren wurden bis heute weit mehr als 2,3 Millionen.

Die äußeren Merkmale des Clubsport: unter anderem vergrößerte Lufteinlässe und ein speziell durchströmter, offener Dachkantenspoiler. Beim Editionsmodell kommt ein schwarz lackiertes Dach samt schwarzem Dachkantenspoiler dazu. Als Hommage an die schwarz eingefasste Heckscheibe des ersten Golf GTI. Exklusiv sind außerdem die in hochglänzendem Schwarz gehaltenen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen. Mit einem Pinstripe in Tornadorot. Ebenfalls Bestandteile des serienmäßigen „Race Pakets“ sind eine Akrapovic-Sportabgasanlage und die Vmax-Freigabe des ansonsten auf 250 km/h begrenzten Clubsport. Auch in Serie: die IQ.Light-LED-Matrix-Scheinwerfer. Mit der für alle GTI typischen roten Zierleiste.

Im Innenraum des „Clubsport 45“ der den Golf GTI feiert, gibt es GTI-Schriftzüge in den Lehnen der vorderen Top-Sportsitze. Die mittlere Spange des Multifunktionssportlenkrads ist mit einer „45“ individualisiert. Schriftzüge auf den Seitenschwellern und eine „45“ als Erweiterung des Schriftzugs auf der Heckklappe setzen weitere Akzente.

Kleine „Clubsport-Historie“

Der neue „Clubsport 45“ feiert nicht nur den Golf GTI. Volkswagen schreibt damit ein weiteres Kapitel der GTI-Hochleistungsversionen. Der erste GTI „Clubsport“05 kam 2016 zum 40. Geburtstag des Kult-Golf auf den Markt. Er entwickelte 195 kW/265 PS. Und in einer Boost-Funktion temporär 213 kW/290 PS. Noch 2016 folgte der Golf GTI „Clubsport S“05 mit 228 kW/310 PS. Im Herbst 2020 schickte Volkswagen den neuen Golf GTI „Clubsport“ ins Rennern. Bei ihm ist – genau wie beim neuen „Clubsport 45“ – zum ersten Mal die Regelung der serienmäßigen elektromechanischen Vorderachsquersperre in das Netzwerk des Fahrdynamikmanagements eingebunden. Für eine Fahrdynamik nochmals höherem Niveau.

Der Vorverkauf des VW Golf GTI „Clubsport 45“ in Österreich startet gerade. Mit einem Startpreis ab 49.690 Euro.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp