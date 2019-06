OMV CNG Offensive – 12 Monate keine Spritrechnung on top

CNG Offensive – 12 Monate keine Spritrechnung on top. Die heimische OMV und die Porsche Holding Salzburg gaben den Startschuss zu einer neuen Erdgasoffensive beim Thema individuelle Mobilität. Gemeinsam thematisierten Dr. Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg und Dr. Rainer Seele, OMV Vorstandsvorsitzender welche Rolle CNG in der Energiezukunft spielt.

Geworben hierfür wurde mit schlagkräftigen Argumenten wie bis zu 23% weniger CO 2 , 75% weniger Stickoxide und 98% weniger Feinstaub. All diese Fakten sind natürlich verlockende Argumente für CNG-betriebene Fahrzeuge. Ein umfassendes Netz von 160 CNG Tankstellen in Österreich, kurze Betankungszeit, Treibstoff-Kosteneinsparungen von bis zu 50% sowie eine breite Modellpalette im VW Konzern sollten das berühmte Henne – Ei Problem doch wesentlich lösen.

Absolutes Highlight schlechthin ist aber wohl die Tatsache dass sich die OMV und die Porsche Holding durchgerungen haben gemeinsam ein besonderes Angebot für CNG PKW-Interessierte zu schnüren: beim Kauf eines Modelles der Volkswagen-Konzernmarken VW, Audi, Seat oder Skoda erfolgt das Tanken von CNG für das erste Jahr an OMV Tankstellen kostenlos.

