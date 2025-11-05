Colmobil Automotive bringt Omoda und Jaecco

Colmobil Automotive bringt Omoda und Jaecco – Mit jeder Menge an Etymologie bei einem Event im Wiener Museums Quartier hat der neue Importeur Colmobil Automotive am 4. November 2025 den offiziellen Markteintritt der beiden Automarken Omoda und Jaecco in Österreich gefeiert. Lars Pauly, CEO von Colmobil Automotive: „Wir bringen damit zwei völlig neue Marken auf dem österreichischen Markt, die modernes Design, technologische Innovation und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis verbinden. Mit unserem Gesamtpaket an Qualität, Sicherheit und Preisen sind wir zuversichtlich, dass die beiden Marken erfolgreich in Österreich anlaufen werden.“

Mit Colmobil Automotive hat der chinesische Automobilhersteller Chery Automobile einen neuen Generalimporteur für Österreich gewonnen. Das Unternehmen mit Sitz am Wiener Flughafen verfügt bereits zum Start über ein Vertriebs- und Servicenetz mit insgesamt 17 Händlerstandorten österreichweit. „Wir haben die erste Welle unserer Händlerauswahl erfolgreich abgeschlossen und wichtige Städte und Regionen mit starken Partnern besetzt. Das Interesse der österreichischen Händlerschaft bestätigt unser Konzept und wir führen bereits vertiefende Gespräche mit weiteren Interessenten. Ziel ist, dass wir unser Händlernetz laufend um engagierte Partner, die regional stark verankert sind, ergänzen.

Natürlich immer mit Blick auf unsere Kunden, denen wir ein breites Angebot an Standorten bieten“, erklärt Lars Pauly, CEO von Colmobil Automotive. Pauly betont zudem die Aufbruchsstimmung innerhalb des Teams: „Bei Colmobil stellen wir ein schlagkräftiges Team aus heimischen Automobilexperten zusammen – die Mischung aus Startup-Dynamik und fundiertem Know-how ist unglaublich motivierend. Es ist eine einmalige Chance, die Zukunft des Automobils in Österreich aktiv mitzugestalten.“

Die Händler von OMODA | JAECOO im Detail per 5.11.2025



Autohaus Ebner – 3 Standorte Eisenstadt, Burgenland

Baden bei Wien, Niederösterreich

Felixdorf, Niederösterreich Autohaus Kaposi – 1 Standort Klagenfurt, K Autohaus Eckl – 1 Standort Bergland, Niederösterreich Autohaus Sonnleitner – 7 Standorte Wien 10, Wien

Wien 22, Wien

Leonding, Oberösterreich

Amstetten, Niederösterreich

St. Peter am Hart, Oberösterreich

Timelkam, Oberösterreich

Wels, Oberösterreich Auto Hänfling – 1 Standort St. Pölten, Niederösterreich Autohaus Weintritt – 1 Standort Neusiedl am See, Burgenland Autohaus Jagersberger – 1 Standort Graz, Steiermark Raiffeisen Lagerhaus – 1 Standort Waidhofen a.d. Thaya, Niederösterreich Autohaus Haidacher – 1 Standort Zell am Ziller, Tirol

Modelle & Preise zum Marktstart

Zum heimischen Start präsentierte Colmobil Automotive im MuseumsQuartier den OMODA 5 HEV (Hybridelektrofahrzeug) in den Ausstattungslinien Comfort und Premium sowie den JAECOO 7 PHEV SHS (Plug-In Hybrid mit Super Hybrid System) in den Linien Comfort und Premium und den JAECOO 7 AWD in der Premiumausstattung. Der 1.5TGDI Hybrid-Motor des OMODA 5 produziert bis zu 224 PS Systemleistung und zählt damit zu den leistungsstärksten Modellen seiner Klasse. Der JAECOO 7 PHEV SHS zeichnet sich vor allem durch seine herausragende Reichweite von 1200 Kilometer aus, die durch das effiziente Zusammenspiel von Verbrennungsmotor und Elektromotor mit dem eigens entwickelten Super Hybrid System (SHS) erreicht wird. Die Preise für den österreichischen Markt starten bei 26.490 Euro für den OMODA 5 HEV.

Preischeck Omoda und Jaecco Modelle

OMODA 5 HEV: 26.490, – (Comfort), 29.990, – (Premium)

JAECOO 7 AWD: 36.490, – (Premium)

JAECOO 7 PHEV SHS (Super Hybrid System): 35.990, –

(Comfort), 39.490, – (Premium)