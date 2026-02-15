Comeback oder PR Gag – Manfred Stohl kehrt in den Rallyesport zurück

Comeback oder PR Gag – Manfred Stohl kehrt in den Rallyesport zurück – Wenn ein Name im österreichischen Rallyesport bis heute Strahlkraft besitzt, dann ist es jener von Manfred Stohl. Nun sorgt der Wiener erneut für Schlagzeilen: Mit einem viel beachteten Comeback meldet sich Stohl auf der Rallyebühne zurück – nicht aus Nostalgie, sondern aus echter Leidenschaft für den Sport.

Nach Jahren, in denen er vor allem als Teamchef, Entwickler und Unternehmer tätig war, hat Stohl wieder Rennanzug und Helm angelegt. Für viele Fans ist das mehr als nur eine sportliche Randnotiz. Es ist die Rückkehr eines Fahrers, der den heimischen Rallyesport in den 2000er-Jahren international repräsentierte wie kaum ein anderer.

Das Comeback ist dabei kein PR-Gag. Stohl wirkt fokussiert, motiviert und erstaunlich routiniert – als wäre er nie wirklich weg gewesen. Wer ihn kennt, weiß: Rallyefahren ist für ihn nicht nur Beruf, sondern Berufung. „Das Kribbeln vor dem Start, das präzise Zusammenspiel mit dem Beifahrer, das Lesen der Strecke – das verlernt man nicht“, ließ er im Umfeld seines Wiedereinstiegs wissen.

Vom Talent zum WM-Podest

Ein kurzer Blick zurück zeigt, warum Stohls Name bis heute Gewicht hat. In seiner internationalen Karriere war neben dem Gruppe N Weltmeistertitel der Einstieg in die Rallye-Weltmeisterschaft -WRC. Der größte Erfolg dabei: Platz drei bei der Rallye Zypern 2005 – ein historisches Podium für Österreich. Damals pilotierte er einen Peugeot 307 WRC im Einsatz von OMV und etablierte sich als verlässlicher Punktesammler in der Weltelite.

Über Jahre hinweg startete Stohl regelmäßig in der WRC, kämpfte gegen Größen wie Sébastien Loeb oder Marcus Grönholm und bewies dabei nicht nur Speed, sondern vor allem Konstanz und technisches Verständnis. Gerade auf anspruchsvollen Schotterprüfungen galt er als besonders stark.

Sein Weg in den Motorsport war dabei alles andere als zufällig. Als Sohn von Rallye-Europameister Rudi Stohl wurde ihm der Sport in die Wiege gelegt. Doch Manfred Stohl musste sich seine internationale Anerkennung selbst erarbeiten – mit Disziplin, analytischem Denken und einem feinen Gespür für Fahrzeugabstimmung.

Unternehmer mit Weitblick

Nach dem schrittweisen Rückzug aus der aktiven WM-Karriere verlagerte Stohl seinen Schwerpunkt zunehmend auf das Unternehmertum. Mit der Stohl Group baute er ein international tätiges Motorsport- und Technologieunternehmen auf. Entwicklung von Rallyefahrzeugen, Aufbau von Kundenteams, Organisation von Events – Stohl blieb dem Sport treu, nur in anderer Rolle.

Besondere Aufmerksamkeit erregte sein Engagement im Bereich alternativer Antriebe. Frühzeitig setzte er sich mit Elektromobilität im Motorsport auseinander und entwickelte entsprechende Konzepte. Während viele noch über die Zukunft diskutierten, arbeitete Stohl bereits an praxisnahen Lösungen. Sein Ansatz: Motorsport als Innovationslabor für die Serie.

Auch als Teamchef und Mentor junger Talente machte er sich einen Namen. Technisches Know-how, strategisches Denken und seine ruhige Art prägten seine Arbeit abseits der Sonderprüfungen.

Mehr als Nostalgie

Was also bedeutet dieses Comeback? Sicherlich ist es auch eine emotionale Geschichte. Ein Routinier, der noch einmal wissen will, wie es sich anfühlt, am Limit zu fahren. Doch es ist ebenso ein Statement: Erfahrung, Leidenschaft und Professionalität haben im modernen Rallyesport weiterhin ihren Platz.

Stohls Rückkehr schlägt eine Brücke zwischen Generationen. Für langjährige Fans weckt sie Erinnerungen an WM-Duelle und Podestjubel. Für junge Motorsportbegeisterte bietet sie die Chance, einen der erfolgreichsten österreichischen Rallyepiloten noch einmal live zu erleben.

Ob aus dem Comeback eine längerfristige Rückkehr wird, bleibt offen. Doch schon jetzt steht fest: Manfred Stohl hat dem österreichischen Rallysport erneut Aufmerksamkeit verschafft. Und vielleicht zeigt er dabei, dass Motorsport nicht nur eine Frage des Alters ist – sondern vor allem der Leidenschaft.

Sein Comeback ist damit mehr als eine Randnotiz. Es ist die Fortsetzung einer Karriere, die längst Motorsportgeschichte geschrieben hat – und offenbar noch nicht ganz abgeschlossen ist.