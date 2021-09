Concept Maybach EQS – Vollelektriker

Das Concept Maybach EQS zeigt den Maybach als Vollelektriker. Eine schon sehr konkreter Ausblick auf das erste vollelektrische Model der Luxus-Marke von Mercedes-Benz. Das SUV basiert auf der modularen Architektur des Unternehmens für Elektrofahrzeuge der Luxus- und Oberklasse.

Das seriennahe Unikat zeigt typische Erkennungsmerkmale der Marke wie die Zweifarbenlackierung. Der Fond-Bereich wird mit Executive Sitzen und dem Chauffeur-Paket zum komfortablen Reise-, Arbeits- oder Ruheplatz. Dazu kommen Details wie Türtafeln, deren Armauflagen wie Sideboards gestaltet sind. Oder Zierteile in weißem Pianolack und Materialien in Tiefseeblau. Die sollen an Bord die Atmosphäre einer edlen Yacht schaffen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp