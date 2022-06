Concorso d’Eleganza: Design-Fest am Comer See

Der Concorso d’Eleganza ist ein Stelldichein der Auto-Elite und ein Design-Fest am Comer See. Drei Tage lang hat man wieder die Kultur des Automobils gefeiert. Mit einer gewissen Schlagseite in Richtung BMW.

Im Rahmen eines Empfangs im Hof der ehrwürdigen Villa d’Este wurden zur Feier des 50-jährigen Bestehens der M GmbH der BMW M4 CSL und die BMW M 1000 RR gezeigt. Für entsprechende Kulisse sorgten neben den klassischen Exponaten der verschiedensten Marken unter anderem drei historische 7er. In einem „Closed Room“ war es den Teilnehmern vergönnt, einen Blick auf einen ungetarnten BMW XM zu werfen. Einen brutal gezeichneten SUV mit mindestens 650 PS.

Der zweite Tag stand im Zeichen der großen Fahrzeugparade, bei der sich die unterschiedlichsten Epochen und Klassen präsentierten. Nur auf eine Motorradausstellung hat man diesmal verzichtet. Und es gab auch – anders als in früheren Jahren – keine Auktion. Zu den vielen Höhepunkten zählten unter anderem ein Mercedes-Benz 770 und das dreisitzige Unikat Ferrari 365 P Berlinetta Speziale. Weiters ein Nissan R 390 GT-Rennwagen sowie der kantige Prototyp Aston Martin Bulldog.

Am Abschlusstag ging es auf der Außenfläche der benachbarten Villa Erba rund. Mit Ständen unter dem Motto „Wheels and Weißwürscht“ sowie einer Parade von automobilen Schönheiten. Von relativ unspektakulären BMW-Youngtimern bis hin zur sensationellen Bertone-Studie Ferrari 308 GT Rainbow. Krönung des Tages: Ein Pressegespräch mit BMW-M-Gründer Jochen Neerpasch, Ital-Design-Gründer Giorgetto Giugiaro, M-Chef Franciscus van Meel und BMW-Chefdesigner Adrian van Hooydonk.

