Connectivity – Konferenz Lokale E-Mobilität

Bereits zum dritten Mal findet die Connectivity, eine Konferenz über lokale E-Mobilität, statt. Und zwar am 19. und 20. Mai in Brdo pri Kranju (Egg bei Krainburg)/Slowenien, nordwestlich von Ljubljana. Die Veranstaltung bietet umfangreiche Informationen über die Nutzung von E-Mobilität im lokalen Bereich, wie Kommunen und Gemeinden. Basierend auf der Tatsache, dass lokale Kommunen die meisten Impulse beim Vorantreiben der E-Mobilität setzen.

Die Konferenz dient vor allem auch dem Informationsaustausch über bereits realisierte Projekte. Und die Erfahrungen, die dabei international gemacht wurden. Zahlreiche Referenten und Key Note Speaker berichten. Die Veranstaltung findet in Slowenisch und Englisch (simultan übersetzt) statt. Connectivity, die Konferenz über lokale E-Mobilität wendet sich vor allem an öffentliche Entscheidungsträger wie etwa Bürgermeister, aber auch alle die in lokale Informations- und Entscheidungsprozesse mit eingebunden sind.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung aller Covid-19-Sicherheitsbestimmungen statt. Teilnahme für Firmen und kommunale Vertreter aus Österreich: kostenfrei. Es gibt auch die Möglichkeit für Firmenpräsentationen nach Abklärung mit dem Veranstalter.

Kontakt: info@emobility.si Primoz Lemez +386 69 675363

