Consumer Reports – Tesla Model 3 gestrichen

Die US-Verbraucherorganisation Consumer Reports hat das Tesla Model 3 von der Liste empfehlenswerter Fahrzeuge gestrichen. Bei der jährlichen Konsumentenbefragung gab es zahlreiche Mängel. Man wertete die Daten von rund 470.000 Fahrzeugen aus.

Mangelnde Zuverlässigkeit

Das, obwohl Tesla-Modelle laut den Tests von Consumer Reports gute Ergebnisse erzielte. Auch bei der Zufriedenheit der Besitzer erreichten sie Bestnoten. Aber die Zuverlässigkeit war alles andere als konstant. Deshalb hat Consumer Reports die Empfehlung geändert.

Unter anderem beklagten sich die Model 3-Besitzer häufig über den Monitor. Er verhielt plötzlich oft so, als ob man ihn an verschiedenen Punkten schnell hintereinander berührt hätte. Die Musik etwa spielte unvermittelt mit voller Lautstärke. Die Karte im Navi veränderte den Maßstab und sie begann zu schwanken. Tesla-Besitzer beklagten sich auch über Risse in der Heckscheibe und Verarbeitungsdefizite im Innenraum. Auch mit der Elektronik, der Lackierung und den Verkleidungen im Innenraum gab es Probleme.

Mängel behoben

Ein Tesla-Sprecher erklärte, dass man die angesprochenen Mängel inzwischen abgestellt habe. Mit dem Model 3 verliert jetzt das zweite Tesla-Modell den Segen der mächtigen US-Verbraucherorganisation. Bereits im Oktober hatte man das Model S wegen Problemen mit dem Fahrwerk aus der Liste empfehlenswerter Fahrzeuge gestrichen. Die gute Nachricht: Der Tesla-Elektroantrieb bereitete nur wenige Probleme.

