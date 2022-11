Consumer Reports – Toyota führt, Mercedes Schlusslicht

In der Qualitätsumfrage des amerikanischen Consumer Reports führt Toyota die Phalanx der Hersteller an, Mercedes Benz ist das Schlusslicht. Das Verbrauchermagazin Consumer Reports gilt in den USA als erste Instanz, wenn es um Qualität und Zuverlässigkeit von Autos geht. Seine Wertungen beeinflussen viele Kaufentscheidungen. Jetzt hat man die Ergebnisse der jährlichen Qualitätsumfrage veröffentlicht. Die Ergebnisse überraschen.

Eitel Wonne in Japan und in Oberbayern. Den ersten Platz hat sich Toyota (großes Foto oben: Toyota Camry) geholt. Direkt auf Platz zwei liegt die noble Toyota-Tochter Lexus. Platz drei ist durchaus überraschend und aller Ehren wert. Hier hat sich mit BMW eine deutsche Premiummarke weit vorne etabliert. Auf Nummer vier liegt Mazda, gefolgt von Honda und Audi.

Im Mittelfeld finden sich Marken aller Segmente. Was Verbraucher aber interessiert, sind auch die hintersten Plätze. Denn hier wird der Fahrspaß häufig durch Probleme und ungeplante Werkstattaufenthalte getrübt. Sechster von ganz hinten ist Tesla. Dahinter liegen die traditionell problembehafteten General-Motors-Marken Chevrolet und GMC. Überraschenderweise auch VW mit hier zu einem Großteil aus nordamerikanischer Produktion stammenden Modellen.

Vorletzter ist die US-Marke Jeep. Die rote Laterne allerdings geht nach Schwaben. Niemand geringerer als Mercedes-Benz, Erfinder des Automobils, baut nach den Erfahrungen der US-Kunden derzeit die unzuverlässigsten Autos. Das liegt offenbar vor allem an der Elektronik, zum Beispiel an einfrierenden und abstürzenden Bildschirmen. (jm/cen)

