Continental kauft Reifen-John

Continental hat einen Vertrag über die Akquisition der Reifen- und Autoservicekette Reifen John mit elf Niederlassungen in Deutschland und 21 Niederlassungen in Österreich geschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden soll die Übernahme in Deutschland im ersten Quartal 2019 erfolgen. Reifen John wird künftig das bestehende Vertriebsnetz der deutschen Continental-Handelstochter Vergölst im Süden Deutschlands stärken. Die Standorte von Reifen John in Österreich sollen ebenfalls im ersten Quartal 2019 durch Continental akquiriert werden und das Netzwerk von Profi Reifen und Autoservice – ein österreichisches Tochterunternehmen der Continental – stärken. (ampnet/Sm)

