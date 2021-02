Continental Reifen Österreich – Geschäftsführerwechsel

Zum neuen Quartal – ab April – kommt es bei Continental Reifen Österreich zu einem Geschäftsführerwechsel. Der derzeitige Geschäftsführer der Continental Reifen Austria GmbH in Wiener Neudorf, Mirco Brodthage wird Leiter der Region Süd-Ost-Europa mit Sitz in Ungarn. Er gibt die Führung an den derzeitigen Vertriebsleiter Ing. Kurt Bergmüller ab.

Vertriebsleiter und GF in spe Kurt Bergmüller: „Ich bin mir der übertragenen Verantwortung und deren Herausforderungen bewusst. Zugleich ist es große Motivation und Freude, den konsequenten Weg der Ausrichtung am Kunden fortzuführen“.

Mirco Brodthage: „Ich freue mich, die Geschäftsführung in die Hände von Kurt Bergmüller zu legen. Er ist seit 17 Jahren ein wichtiger Teil der Organisation. Er kennt Markt und Kunden wie kein anderer. Damit haben wir eine langfristige, lokale Lösung gefunden. Die Organisation kann sich so gezielt und nachhaltig an den Kundenbedürfnissen orientieren.“

Einhergehend mit dem Geschäftsführerwechsel Continental Reifen Österreich soll auch der Austausch mit dem Nachbarland Schweiz gestärkt werden. Als neu gegründete „Sub-Region Alpen (CH/AT)“ unter der Leitung von Daniel Freund wird man mit- und voneinander lernen. Und sich den neuen Anforderungen wie etwa dem verstärkten Streben nach Nachhaltigkeit gemeinsam stellen.

