Continental schließt sich japanischer Wasserstoff-Strategie an

Mit der Gründung einse Vertriebs- und Kompetenzzentrums in Yokohama schließt sich Continental japanischer Wasserstoff-Strategie an. Das Vertriebs- und Kompetenzzentrum hat Continental für Leitungs-, Antriebs-, Abgas- und Wasserstofftechnologie gegründet. Man erhofft sich eine Verstärkung der Präsenz in Japan. Und damit nicht nur eine engere Zusammenarbeit mit den lokalen Technologieführern im Bereich Antriebsstrang. Sondern auch eine aktive Rolle in der Transformation der Mobilität im Rahmen der Hydrogen-Society-Strategie. Mit der hat Japan perfekte Bedingungen für die weitere Entwicklung hin zu nachhaltiger individueller Mobilität geschaffen.

Wasserstoff spielt in Japan eine herausragende Rolle für die künftige Energieversorgung des Landes. Takeshi Kuroiwa, der Leiter des 15-köpfigen Experten-Teams: „Schon 2017 hat die Regierung die Pläne für die sogenannte Hydrogen-Society verabschiedet. Als erste Industrienation überhaupt. Das betrifft besonders die individuelle Mobilität.“

Ein wichtiger Baustein auf dem Weg hin zu nachhaltiger Mobilität ist in diesem Zusammenhang die Antriebstechnologie. Und dabei können die Fluidmanagement-Expertinnen und -Experten von Continental auf ihre Erfahrung mit den bisherigen Technologien zurückgreifen.

