Corona – Auswirkungen aufs Auto

In Zeiten wie diesen ist die Unsicherheit hoch. Niemand kann sagen wie es weitergeht und welche Folgen Corona für unser Leben und unsere Wirtschaft hat.

Der Virus COVID-19 ist hoch infektiös und hält sich länger auf Oberflächen als anfänglich angenommen. Die Überlebensdauer des Virus auf den unterschiedlichen Oberflächen ist nicht ganz klar. Studien aus den USA gehen bei Stahl und Kunststoff von bis zu 72 Stunden aus, auf Pappe und Papier nur 24 Stunden. Dem widersprechen Untersuchungen aus Deutschland, die von bis zu neun Tagen ausgehen, dabei heißt es, je kälter desto länger. Die Infektion ist einerseits über die sogenannte „Tröpfchen-Infektion“ durch Husten und Niesen, andererseits mittels „Schmierinfektion“, also dem Kontakt mit den Schleimhäuten, möglich. Aber was bedeutet das gerade für den öffentlichen Verkehr und unser Auto?

Macht mich mein Auto krank?

Viele steigen von den Öffis auf das Auto um. Entweder das private Fahrzeug oder im Carsharing Bereich. Beim privaten PKW ist die Desinfektion noch einfach, aber auch notwenig. Der Müll muß raus, die Ablagen sorgfältig gereinigt und gerade das Lenkrad, der Schalthebel und die Türen sollten desinfiziert werden. Denn dass wir den Schmutz von Außen ins Fahrzeug übertragen, durch unsere Hände und Kleidung und dass das Fahrzeug genauso desinfiziert werden sollte wie unsere Hände, ist ja jedem klar.

Aber beim Carsharing ist es dann doch etwas anderes. Da haben wir es nicht in der Hand, sondern sind auf die Unternehmen angewiesen. Es gibt spezielle Dienstleister die die Fahrzeuge regelmäßig desinfizieren. Auch bei den Autovermietern ist man sich des Risikos bewußt und eine gründliche Reinigung ist erforderlich.

Aber trotzdem ist ein gewisses Selbstverständnis in der heutigen Zeit gefragt. Wir sollten nicht nur auf uns selber, sondern auch auf unsere Mitmenschen achten, also auch die gemieteten Fahrzeuge vor und nach dem Gebrauch desinfizieren, um dem Nachfolgenden ein so geringes Risiko wie möglich zu bieten, so wie wir uns das von dem Vorgänger auch wünschen würde.

