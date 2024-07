Corvette C8 Stingray 45th Limited Edition

Man kann es ohne Übertreibung sagen: Geiger Cars ist seit Jahrzehnten eine populäre US-Car-Institution mit regelrecht legendärem Ruf, die wohl allen Liebhabern des American Way of Drive ein Begriff ist. Genauer gesagt besteht das von Karl Geiger gegründete und bis heute geführte Unternehmen aus München mittlerweile seit sage und schreibe 45 Jahren!

Anlässlich dieses Geburtstags beschenkten Karl Geiger und seine Mannschaft einerseits sich selbst und andererseits natürlich Kunden und Freunde des Hauses mit einem ganz besonderen Jubiläumsmodell: der Corvette C8 45th Limited Edition. Schon im Serienzustand machte die Corvette C8 Stingray gegenüber der Vorgängerin dank der Umstellung vom Front- zum Mittelmotorkonzept fahrdynamisch einen enormen Sprung nach vorn. Hierauf baut Geiger Cars auf und verfeinert den US-Sportler für das hauseigene Sondermodell nochmals weitreichend.

Motor & Geiger Parts

Der frei saugende 6,2-Liter-V8 erhält eine Leistungssteigerung mittels einer modifizierten Software sowie einer für mehr Leistung sorgenden Kombination aus Ansaugbrücke und Drosselklappe. Basierend auf einer vom Hersteller angegebenen Serienleistung von 481 PS und einem Leistungszuwachs von 41 PS resultieren so 522 PS. Das maximale Drehmoment legt um 39 Nm zu, steigt also von werksseitigen 613 auf nun 652 Nm. Weitere Schmankerl wie das Hochleistungs-Kühlsystem und die Performance-Abgasanlage mit Klappensteuerung waren dank des Z51-Pakets bereits ab Werk an Bord.

AP Racing-Bremsanlagen mit rundum 6-Kolben-Sätteln, die vorne auf 378 und hinten auf 355 Millimeter durchmessende Scheiben einwirken, garantieren in Kombination mit Pagid-Sportbremsbelägen und Stahlflex-Leitungen erstklassige Verzögerungswerte. Das verbaute KW Variante 5 Clubsport-Gewindefahrwerk bietet umfangreiche Setup-Möglichkeiten der Tieferlegung sowie der Druck- und Zugstufendämpfung und verspricht so eine nochmals bessere Straßenlage und höhere Fahrdynamik.

Bereifung & Felgen

Für den nötigen Grip, der die C8 wie Kaugummi am Asphalt kleben lässt, sorgen Pirelli P Zero Trofeo R-Reifen der Dimensionen 245/35R19 und 305/30R20. Sie sind auf OZ Ultraleggera HLT-Felgen aufgezogen. Das Finish der Räder in Matt Bronze greifen die zudem mattschwarzen Zierstreifen wieder auf. Sie beinhalten auf dem Dach den vielsagenden Jubiläums-Schriftzug „45 1979-2024“. Grundsätzlich lackiert ist der Mittelmotor-Targa unterdessen in der Sonderfarbe Racing Grün. Weitere individuelle Akzente an der Karosserie setzen Anbauteile wie die Carbon-Spoilerlippen an Bug und Heck, die kleinen Flaps an der Frontschürze und der vordere Airduct.

Wie von der Corvette C8 gewohnt, zeigt sich der Innenraum schon ab Werk sehr hochwertig. Dementsprechend verzichtete Geiger Cars hier auf zusätzliche Verfeinerungen. Hinsichtlich der Farbgestaltung der Lederbezüge der Sitze, der Mittelkonsole und der Türverkleidungen fiel die Wahl auf „Natural“, einen hellen Beigebraun-Ton. Dieser ist mit großflächigen Bereichen in Schwarz kombiniert, welche wiederum mit „Natural“-Ziernähten veredelt sind. Dies gilt etwa für das Lenkrad und weite Teile des Armaturenbretts und der Türverkleidungen. Ebenfalls bereits ab Werk zeichnete sich die Stingray durch zahlreiche Annehmlichkeiten wie beispielsweise elektrisch verstellbare sowie beheiz- und belüftbare Sitze, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, ein modernes Infotainmentsystem mit Touchscreen und Navigation, ein Head-up-Display und ein Bose-Performance-System mit 14 Lautsprechern aus. Der Preis für die Geiger Corvette C8 45th Limited Edition beträgt 149.900 Euro.

Datencheck Corvette C8 Stingray 45th Limited Edition

Motor: V8-Ottomotor

Hubraum: 6,2 Liter

Leistung: 384 kW (522 PS)

Drehmoment: 652 Nm

Getriebe 8-G-Doppelkupplungsgetriebe

Verbrauch inner-/außer-/kombiniert: 24,3 / 9,6 / 12,1

Co2-Ausstoß kombiniert 277 g/km

Grundpreis ab 149.900 Euro

