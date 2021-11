Corvette Z06 mit Power-V8-Sauger

Auch die Mittelmotor Corvette kommt in der Performance-Version Z06 mit einem Power-V8-Sauger. Und zwar mit einem neuen 5,5-Liter-Motor, kündigt GM an. Mit 670 PS bei 8.400 Umdrehungen in der Minute ist das der leistungsstärkste Achtzylinder-Sauger auf dem Markt. Er mobilisiert bei 6.300 Touren ein Drehmomentmaximum von 623 Newtonmetern.

Die Z06 ist mit seinen weiter ausgestellten Kotflügeln und der größeren Spurweite fast neuneinhalb Zentimeter breiter als der Stingray. Mit einem speziell abgestimmten Fahrwerk und verstellbarem Heckflügel aus Carbon. Zusätzliche Spoiler und Luftleitbleche sollen das Supercar auch bei hohen Geschwindigkeiten sicher am Boden halten.

Getestet wurde die Z06 auch auf dem Nürburgring. Ob die Corvette Z06 mit dem Power-V8-Sauger aber überhaupt zu uns kommt, ist fraglich. In den USA soll es die Corvette Z06 sowohl als Coupé als auch als Cabrio geben. Auf den Markt kommen soll sie im Sommer nächsten Jahres.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp