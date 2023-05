Countdown für Red Bull Classics 2023 gestartet

Bevor in wenigen Wochen erstmals das Red Bull Ring Classics die Fans auf eine Zeitreise durch mehrere Jahrzehnte Motorsport-Geschichte entführt, kamen hochkarätige Gäste bei der Auftakt-Pressekonferenz in Graz zusammen.Red Bull Ring General Manager Erich Wolf, Red Bull Motorsport-Berater Dr. Helmut Marko, Rennsport-Haudegen Leopold Prinz von Bayern und Rene Binna von BG Sportpromotion gaben im Lendhotel einen Vorgeschmack darauf, was die Besucher von 09. bis 11. Juni am Spielberg erwartet.

Einzigartige Fahrzeuge & Legenden

Ikonische Rennwagen, die im vergangenen Jahrhundert Geschichte geschrieben haben, werden in zehn Rennserien auf dem Red Bull Ring historischen Motorsport aufleben lassen. Zudem zeigen sich einzigartige Fahrzeuge, wie der Ferrari Sharknose, bei Demofahrten von ihrer besten Seite und auch Rennsport-Idole wie Hans-Joachim Stuck werden am Spielberg Gas geben.

Extra heran gekarrt dafür auch der BMW 3.0 CSL Das 52 Jahre alte „Batmobil“, das Gründungsmodell der BMW M GmbH wird mit einer Mischung aus Super ECO und e-Fuel klimaschonend angetrieben und war vor dem Lendhotel ausgestellt.

Dazu Erich Wolf: „Die imposanten Rennwagen aus mehreren Jahrzehnten geben den Startschuss für den Motorsport Sommer. Ein Event dieses Formats hat auf dem Red Bull Ring, der 361 Tage im Jahr für Besucher geöffnet ist, noch gefehlt. Vom Museum an den Red Bull Ring, so der Tenor. Hier sehen die Besucher Autos, die üblicherweise im technischen Museum ausgestellt sind, im echten Rennmodus. Sie können in vergangene aber längst nicht vergessene Zeiten eintauchen, zurück bis zu den Anfängen des Motorsports.

Automotives Kulturgut & e-Fuels

Das Red Bull Ring Classics bildet den perfekten Rahmen zu unseren Großevents am Spielberg.“ Dr. Helmut Marko: „Diese alten Autos zählen teilweise schon zum Kulturgut. Das sind noch Fahrzeuge, die den Piloten körperlich mehr beanspruchen und schwieriger zu fahren sind im Vergleich zu heutigen Autos mit Servolenkung. Neu dabei ist auch die Verwendung von e-Fuels und damit CO2-neutral.

Prinz Leopold von Bayern: „Ich fahre schon seit ein paar Jahren bei historischen Serien mit. Vergangenes Jahr habe ich zwei Rennen gewonnen, bin Dritter in meiner Klasse geworden und konnte auch bei jungen Leuten diese Begeisterung für alte Autos sehen. Der Sound hat einfach etwas Besonderes. Was mich so an diese schöne Zeit erinnert, ist vor allem, dass die Fahrzeuge gemacht haben, was ich wollte. Den BMW 3.0, den ich mitgebracht habe, hat unser Royal Bobsleigh Automobil Club gekauft. Mit diesem Modell wollen wir den Leuten nachhaltige Lösungen näherbringen und ihnen zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt.

