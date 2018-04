Crashtest: Änderungen bei Erwachsenen- und Fußgängersicherheit

Erwachsenensicherheit:

Mit 93 Prozent ist der Leaf in diesem Kriterium außerordentlich stark. „Egal, ob vorne oder hinten – man sitzt in diesem Auto sehr sicher“, sagt der ÖAMTC-Experte. Der automatische Notbremsassistent funktioniert bei niedrigen Geschwindigkeiten, wie sie im Ortsgebiet gefahren werden, sehr gut. „Das ist wichtig, denn gerade bei Auffahrunfällen, wie sie z.B. an Ampeln häufig vorkommen, treten immer wieder schwere Nackenverletzungen auf“, so Lang. Perfekt ist der Leaf allerdings nicht: Beim Frontalaufprall kann es beim Fahrer zu schweren Beckenverletzungen kommen, wenn der Unfallgegner voll getroffen wird. Und auch Passagiere auf den Rücksitzen können bei solchen Unfällen Brustverletzungen erleiden.