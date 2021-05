Cupra Born – Erster spanischer Vollelektriker

Der Born ist ein erster spanischer Vollelektriker von Cupra. Der Bruder des Volkswagen ID 3 steht auch auf der MEB-Plattform. Er trägt aber ein eigenständiges Äußeres. Spanisches Temperament verquickt mit modernem katalanischen Design. Der E-SUV kommt in drei Ausführungen auf den Markt. Das System aus E-Motor und Heckantrieb liefert in der Basis-Version eine Leistung von 110 kW/150 PS. In der stärksten Variante sind es 170 kW/231 PS. Seine Reichweite liegt je nach Ausführung bei maximal 540, beziehungsweise 340 Kilometern nach WLTP-Testzyklus.

„Er ist umweltbewusst und gleichzeitig dynamisch und aufregend“, charakterisiert der Cupra-Vorstand für Forschung und Entwicklung, Dr. Werner Tietz, den Neuen.

Und weil der Cupra Born – erster spanischer Vollelektriker – ist, erfolgt die Auslieferung des E-Autos klimaneutral. Freunde der dynamischen Fahrweise mögen die maximalen 16.000 Umdrehungen in der Minute überzeugen. Besonderen Kick beim Fahren bringt die optional erhältliche E-Boost-Ausstattung. Die Leistung wächst mit ihr auf 170 kW. Den 0 auf 100-Sprint legt der Born in 6,6 Sekunden hin.

Im Innenraum gibt es im Cockpit Sportschalensitzen. Deren Kern ist aus recyceltem Meeresplastik hergestellt. Ein zwölf Zoll großes Touch-Display am Armaturenbrett ist serienmäßig. In Sachen Konnektivität kann man den Born über die upgedatete „My Cupra“ App verbinden. Etwa um am Smartphone den Ladezustand des Autos zu prüfen. Ein Head-up-Display mit Augmented Reality ist ebenfalls verfügbar.

Gebaut wird der Cupra Born im sächsischen Zwickau. Der Startschuss zur Produktion fällt im September. Schnelles Aufladen der Batterien ist mit bis zu 125 Kilowatt möglich. Damit sind nach Herstellerangabe 100 Kilometer Reichweite in sieben Minuten Ladezeit möglich. Mit einer Länge von rund 4,3 Metern, einer Breite von 1,8 Metern und einer Höhe von 1,5 Metern hat der Cupra ähnliche Abmessungen wie der ID 3.

Sonderedition Cupra Born Alpha

Die Sonderedition Cupra Born Alpha gibt es nur in Österreich. Mit 58 kWh-Batterie und einer Leistung von 150 kW/204 PS. Der Einstiegspreis: 35.390 Euro. Der lässt sich durch die staatliche Förderung und den E-Mobilitätsbonus auf 29.990 Euro reduzieren. Macht den Cupra Born Alpha zu einem echten Renner für alle Cupra-Aficionados in Österreich.

Die Markteinführung ist für das vierte Quartal 2021 geplant. Ab sofort kann man ihn mittels Prebooking und 100 Euro (rückerstattbarer) Anzahlung reservieren.

