Cupra Born mit e-Boost

Cupra bietet den Born jetzt auch mit e-Boost an. Bedeutet eine höhere Leistungsstufe mit 170 kW/231 PS. Die zusätzlichen 20 kW/27 PS aktiviert man per Knopfdruck über den so genannten e-Boost Activator oder per Kickdown am Pedal. Das neue Modell ist sowohl mit der 58-kWh- als auch mit der 77-kWh-Batterie erhältlich. Mit dem kleineren Akku beschleunigt der Born in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Und damit 0,4 Sekunden langsamer als mit der schwereren 77-kWh-Batterie. Dafür bietet sie mit fast 550 Kilometern über 100 Kilometer mehr Reichweite.

