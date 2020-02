Cupra – Der neue Leon

Endlich ist es soweit, er ist da – der neue Cupra Leon. Er ist nicht nur der erste Leon, der das Cupra Logo trägt, sondern auch das aufregendste Modell, das in Martorell vom Montageband rollt. Die neue Cupra Leon Familie soll in vielen Bereichen neue Standards setzen – hinsichtlich Technik, Leistungsdaten und Design. Cupra steht seit jeher für ultimative dynamische Performance, die mit dem neuen Leon jedoch eine völlig neue Ebene erreicht. Das jüngste Mitglied der Cupra Familie wurde in Barcelona im Werk Martorell konzipiert und entwickelt und wird dort auch gefertigt.

Ausstattung

Beim neuen Leon lag der Fokus vor allem auf einer völlig neuen Identität, ohne jedoch seine Wurzeln in Vergessenheit geraten zu lassen. Der als Fünftürer und als Kombi erhältliche Leon tritt deutlich sportlicher und entschlossener auf. Er gewinnt an Attraktivität, bietet seinem Fahrer jedoch nach wie vor die Möglichkeit, ein zu seinem Lifestyle passendes Fahrzeug auszuwählen. Dabei müssen keine Kompromisse bei Leistung, Komfort oder Alltagstauglichkeit eingegangen werden. Mit einer hochwertigen Ausstattung, die unter anderem Sportschalensitze, Sportfahrwerk, schlüssellosen Zugang, Ambientebeleuchtung und als durchgängiges Leuchtband gestaltete Voll-LED-Rücklichter umfasst, überrascht der Cupra mit einem überragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank einer hochmodernen Motorenpalette, dynamischer Fahrwerkstechnologien und einer ausgewogenen Mischung aus Sportlichkeit und Eleganz ist ein herausragendes Fahrerlebnis garantiert.

Hinzu kommt das in seinem Segment einzigartige Maß an Vernetzung und Digitalisierung, das nicht nur die Bedienung revolutioniert, sondern auch einige der fortschrittlichsten Assistenz- und Fahrsicherheitssysteme umfasst, die es derzeit auf dem Markt gibt. Damit ist der neue Cupra zweifelsohne eines der attraktivsten Angebote im Segment der kompakten Sportler. Dank der breiten Palette an fortschrittlichsten Antriebskonzepten ist der Cupra Leon noch effizienter und noch stärker. Er wird in verschiedenen Varianten erhältlich sein: als Benziner (TSI) und als Plug-in-Hybrid (eHybrid). Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte werden nach Abschluss des Typgenehmigungsverfahrens zur Verfügung stehen.

Der neue Cupra Leon wird voraussichtlich im letzten Quartal 2020 auf den Markt kommen.

