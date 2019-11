Cupra e-Racer – Mattias Ekström unter Strom

Vor den ersten Tests in Barcelona mit dem Cupra e-Racer steht auch Mattias Ekström unter Strom. Als offizieller Markenbotschafter und Cupra Pilot wirkt Ekström an der Entwicklung des Cupra e-Racer mit. Er arbeitet dabei eng mit dem Team aus Ingenieuren und Technikern zusammen, um dem ersten vollelektrischen Tourenwagen der Welt den letzten Feinschliff zu verleihen. Ekström geht damit 2020 in der neuen ETCR-Rennserie an den Start. Wir trafen Mattias Ekström in der Boxengasse.

Was erwarten Sie von diesem ersten Test?

Ich freue ich mich darauf, endlich am Steuer zu sitzen und bin sehr gespannt, wie viel Power in dem Fahrzeug steckt. Die größte Schwierigkeit wird es, sich an das Fahren ohne Gangschaltung und röhrenden Motor zu gewöhnen. Das wird sicher eine Umstellung.

Wie war Ihr erster Eindruck?

Es war ein richtig gutes Gefühl als ich beim Herausfahren aus langsamen Kurven Vollgas geben konnte. Die erste Runde war ein Traum. Auch die zweite war gut, obwohl ich merkte, dass ich die Hinterreifen zu sehr beanspruche. Ich brauche noch etwas Zeit, um mich an den Klang des E-Motors zu gewöhnen. Außerdem muss ich daran denken, das Energiemanagement im Blick zu behalten. Das ist bei einem Elektrorennwagen fast genauso wichtig wie die Drehzahl.

Was für ein Gefühl ist es, an der Entwicklung des weltweit ersten vollelektrischen Tourenwagens beteiligt zu sein?

Ich hoffe, mit meiner Erfahrung und dem Feedback, das ich hinter dem Lenkrad geben kann, Cupra hilfreiche Tipps zu geben, wie man den Rennwagen noch schneller machen kann. Und gleichzeitig ein konsistenteres und leichteres Fahrgefühl zu erreichen. Wenn wir mit dem Cupra e-Racer mitten in der Rennsaison stecken, müssen unsere Augen auf den Sieg gerichtet sein. Deshalb brauchen wir eine gute Vorbereitung.

Wie stellen Sie es sich vor, mit dem e-Racer in die ETCR-Rennen zu gehen?

Ich möchte immer unbedingt gewinnen. Daher geht es mir mit dem CUPRA e-Racer genauso wie mit den anderen Rennwagen, in denen ich gefahren bin. Mein Traum ist es, zu gewinnen und Weltmeister zu werden. Ich möchte mit Cupra auf das Podium des weltweiten Motorsports fahren.

