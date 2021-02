Cupra – Ekström beim „Arctic Adventure“

Cupra und Markenbotschafter Mattias Ekström stellen sich einer besonderen Challenge – beim „Arctic Adventure“. Vom 16. Februar bis 10. März findet die rund 1.900 Kilometer lange Reise durch Schweden und Finnland statt. Start war in Ekströms Heimatstadt Avesta. Unter anderem mit einer Drift Challenge mit dem 228 kW/310 PS starken Cupra Formentor 2.0 TSI. Nach dem Aufenthalt in Schweden geht es weiter nach Finnland. Dort ist in einem Wintercamp am Polarkreis sowie zahlreiche Aktionen geplant. Dazu zählen Wettbewerbe gegen ein Schneemobil und ein Crosskart auf Schnee und Eis. Während des Arctic Adventure werden im hohen Norden Europas Videobeiträge und Fotostrecken produziert, die Cupra und Ekström unter anderem auf ihren Social-Media-Kanälen posten.

Dazu Mattias Ekström: „Mein Arctic Adventure zusammen mit Cupra ist die perfekte Kombination. Wir sind rund drei Wochen unterwegs. Unter teilweise sehr harten winterlichen Bedingungen. Ich freue mich darauf, den Cupra Formentor auf Herz und Nieren zu testen. Wir haben uns einige sehr unterhaltsame Dinge ausgedacht. Und auch noch die ein oder andere Überraschung im Hinterkopf.“

„Neben dem Spaß steht für mich beim Arctic Adventure ein weiterer wichtiger Aspekt im Vordergrund“, so Ekström. „Das Fahren auf Schnee und Eis im Grenzbereich. Das ist ein sehr gutes Training für mich und meine Herausforderung Extreme E, die ich in diesem Jahr mit Cupra angehe. Als Rennfahrer gibt es keine bessere Schule als das Fahren bei winterlichen Bedingungen.“

Extreme E hat im April Premiere

In der Extreme E startet Ekström für ABT CUPRA XE. Zusammen mit dem Schweden kämpft Claudia Hürtgen in der neuen Rennserie um Siege. Gemeinsam mit der Deutschen hat Ekström bereits einige Testfahrten im rein elektrisch angetriebenen e-CUPRA ABT XE1 absolviert. Das erste von insgesamt fünf Rennwochenenden mit dem 400 kW/550 PS starken SUV findet am 3. und 4. April in Saudi-Arabien statt.

