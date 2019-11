Cupra – Erster Flagship-Store in Mexiko

Cupra feiert die Eröffnung des weltweit ersten Flagship-Store in Mexiko, sowie die dortige Markteinführung des Cupra Ateca.

Als Standort wählten die Spanier einen der exklusivsten Bezirke in Mexiko-Stadt, Colonia Roma. Neben dem Flagship-Store mit eigenem Ausstellungsraum eröffnet Cupra sechs weitere neue Cupra Corners bei ausgewählten Seat Händlern in Mexico. Damit gibt es insgesamt 13 Cupra Master in Mexico-Stadt, Puebla und Guadalajara. Anlässlich der Eröffnung waren auch die Markenbotschafter Mattias Ekström, Jordi Gené, Fernando Belasteguín und Pablo Lima vor Ort.

In einer digitale Erlebniszone mit 85-Zoll-Bildschirmen können Kunden mit speziellen Tablet-Computern ihr Wunschauto ganz einfach selbst konfigurieren. Sowohl Materialmuster wie auch verschiedene Polsterarten stehen im Shop zur Verfügung.

Mit Hilfe von Virtual Reality können Besucher des Flagship-Stores sogar die Konzeptstudie des Cupra Tarascan erleben und erkunden.

