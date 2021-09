Cupra – Extreme E Concept Car

Cupra zeigte im Zug der Elektrifizierungs-Offensive bei der IAA sein Concept Car für die Extreme E Rennserie. Den Tavascan Extreme E. Der vollelektrische Offroad-Rennwagen ist die nächste Evolutionsstufe für die Motorsportserie Extreme E. Gleichzeitig gibt das Concept Car erste Hinweise auf die Designsprache des künftigen Serienmodells Cupra Tavascan. Das soll 2024 auf den Markt kommen.

Im Vergleich zum bisherigen Extreme-E-Buggy hat sich das Front- und Heckdesign des Extreme E Concept Car von Cupra weiterentwickelt. Die LED-Technologie gab dem Entwicklerteam mehr Freiheiten. So verschmelzen jeweils die drei einzelnen Leuchten im typischen Dreiecksdesign zu einem leistungsstarken Scheinwerfer. Er ist in einen 3-D-gedruckten Rahmen eingebettet. Was dem Tavascan Extreme E eine besondere Note verleiht.

Diese Fahrzeugteile aus dem Drucker sind effizienter, da man sie in nur sechs Stunden herstellen kann. Dadurch kann das Rennteam etwaige Modifikationen am Fahrzeug in Rekordzeit umsetzen. Von kleineren Reparaturen nach einem Unfall bis hin zu Änderungen an der Scheinwerferposition.

Bei der Herstellung der Carbonfaser-Elemente der Karosserie verwendet man so viel Flachsfasern wie möglich. Die kupfernen Akzente unterstreichen die Markenzugehörigkeit. Das Concept Car ist mit einer 54-kWh-Batterie ausgestattet. Zur ausgewogenen Gewichtsverteilung ist sie hinter dem Cockpit platziert.

