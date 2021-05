Cupra Feeling auch am Wasser

In einem Gemeinschaftsprojekt mit der in Barcelona ansässigen Werft De Antonio Yachts ist die Yacht D28 Formentor entstanden. Das Showboat ist vom Cupra Formentor inspiriert und soll in limitierter Auflage Ende des Jahres in den Verkauf gehen. Die De Antonio Yachts D28 Formentor leistet 400 PS und ist 40 Knoten (74 km/h) schnell.

Die Motoryacht ist 7,99 Meter lang und kann durch eine Heckplattform um einen halben Meter verlängert werden. Das Außendesign zeichnet sich durch den auffälligen V-förmigen Rumpf in Petrolblau sowie durch zahlreiche Akzente in Schwarz und in Carbon-Optik aus. Das gesamte Deck dieses Modells erstreckt sich über eine Ebene und ist in verschiedene Sonnendeckbereiche unterteilt. Sowohl auf dem Vorder- als auch auf dem Achterdeck gibt es Sitzgelegenheiten und Tische, zudem verfügt das Boot über ein voll ausgestattetes Bad. Das Boot bietet Platz für bis zu zehn Personen.

