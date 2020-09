Cupra – Formentor bestellbar

Ab sofort ist der Cupra Formentor bei den Cupra Partnern in Österreich in seiner Top-Version bestellbar.

Noch im Oktober wird das Modell mit den ersten Auslieferungen seinen Marktstart in Österreich feiern. Kurze Zeit später werden auch kleinere Motorisierungen und ab Anfang 2021 auch alternative Antriebstechnologien bestellbar sein. Der Formentor gibt sein Debüt als kompaktes Performance-CUV mit 4,45 Metern Länge, 1,84 Metern Breite und 1,51 Metern Höhe. Zum Marktstart kommt das Modell als „First Edition“ zunächst mit einem 228 kW / 310 PS starken 2-Liter-TSI-Motor, 7 Gang-DSG und 4Drive zu den Händlern. Dieser beschleunig den spanischen Performance-CUV (Crossover Utility Vehicle) aus dem Stand in nur 4,9 Sekunden auf 100 km/h. Im kommenden Jahr werden daneben auch alternative Antriebstechnologien verfügbar sein.

Zum Preis von 50.990 Euro hat die Top-Version des Formentor bereits eine große Menge modernster Ausstattungen an Bord. Für Komfort und Sicherheit sorgen beispielsweise sieben Airbags, Ambientebeleuchtung „PLUS“, Voll-LED-Scheinwerfer für bessere Sicht sowie LED-Rückleuchten inklusive dynamischer Blinker. Ebenfalls mit dabei sind das Assistenzpaket XL, Full Link, Winterpaket und die 3-Zonen-Climatronic. Seinen sportlichen Anspruch unterstreicht er mit seinem Sportfahrwerk und adaptiver Fahrwerksregelung DCC, dem Multifunktions-Sportlenkrad mit Motor Start/Stopp-Knopf & Cupra Modus-Wahlschalter oder auch mit seinen serienmäßigen Sportschalensitzen in Schwarz. Heckscheibe und hintere Seitenscheiben sind dunkel getönt und unterstreichen den sportlichen Charakter des Formentor. Auch seine Konnektivitätsfunktionen lassen keine Wünsche offen: Ein 12-Zoll- Navigationssystem ist ebenso an Bord wie das volldigitale Kombiinstrument „Digitales Infodisplay“ mit seinem 10,25-Zoll-Display und Cupra Connect.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp