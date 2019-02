Cupra Formentor – Spanier drücken aufs Tempo

Cupra Formentor – Spanier drücken aufs Tempo. Seit rund einem Jahr gibt es Cupra als eigenständige Submarke von Seat. Nach dem Ateca als erstem Serienmodell gibt es auf dem bevorstehenden Genfer Autosalon nun die erste echte Eigenkreation zu sehen. Formentor nennt sich der sportliche Crossover mit markanten Heckgestaltung. Er ist allerdings vorerst noch als Studie deklariert. Der Formentor ist ein Plug-in-Hybrid, der nach WLTP eine elektrische Reichweite von bis zu 50 Kilometern hat (NEFZ = ca. 70 km).

Die Systemleistung des Formentor liegt bei 245 PS (180 kW), die via Doppelkupplungsgetriebe an die Räder weitergeleitet werden. Zum sportlichen Fahrerlebnis tragen außerdem eine Differenzialsperre und Sportsitze mit ihren Rückenlehnen in Carbonfaser-Optik bei. Das digitale Cockpit lässt sich individuell konfigurieren.

