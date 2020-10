Cupra Formentor – SUV und Sportwagen

Mit dem Cupra Formentor gelingt der Performance-Marke Cupra die Kombination aus SUV und Sportwagen. Und der Cupra Formentor ist das erste komplett eigenständige Modell der Seat-Submarke. „Gleich wie der Cupra Leon wird der Cupra Formentor mit zwei verschiedenen Hybrid-Antriebstechnologien erhältlich sein,“ so Cupra-Chef Wayne Griffith. Ende Oktober startet man mit der Auslieferung de Formentor.

Antriebsvielfalt im Cupra Formentor

Insgesamt neun Antriebe bietet Cupra im Formentor an. Darunter zwei leistungsstarken Plug-in-Hybrid-Versionen. Mit umfassender Konnektivität und State of the Art Sicherheits- und Komfortsystemen kann das sportliche Crossover-Coupé rundum punkten. Das Formentor-Design vermittelt Dynamik und Emotion.

Top-Motorisierung, Top-Fahrwerk

Die Top-Motorisierung ist ein Turbobenziner mit 228 kW/310 PS. Weitere Antriebe – TSI, TDI und Plug-in-Hybrid folgen. Und dann ist da noch der Split in die Linien Cupra Formentor und Cupra Formentor VZ. Wobei VZ für „veloz“ – schnell– steht.

So etwa beschleunigt der 2,0-Liter-TSI mit Allradantrieb und 7-Gang-DSG den Cupra mit 310 PS und 400 Nm Drehmoment in 4,9 Sekunden auf 100 und bis 250 km/h Spitze. Perfekt passend: das Fahrwerk, vorne MacPherson hinten eine Multilenkerachse – bei mehr als 150 PS. Standardmäßig verfügt der Formentor VZ über die adaptive Fahrwerksregelung DCC. Weiters: Fünf Fahrmodi, Dämpferkraftregelung für jedes Rad. Im Individual-Modus lassen sich die Fahreigenschaften des Formentor in 15 Stufen regeln. Außerdem: 18-Zoll Brembo-Bremsanlage.

SUV und Sportwagen – der Cupra Formentor

Die großzügigen Abmessungen des Formentor sichern Reisekomfort. So kann ein Radstand von 2,68 Metern sowohl Fondpassagieren viel Platz bieten, als auch bis zu 450 Liter Basis-Kofferraumvolumen bereitstellen.

Bedienkomfort, Assistenzsysteme und Sicherheits-Features, Infotainment und Konnektivität – alles Faktoren die den Formentor kennzeichnen. So ergänzen einander absolute Sportlichkeit und perfekter SUV-Reisekomfort zur einzigartigen Symbiose im Cupra Formentor. Zum Marktstart sind der 310PS Plug-in-Hybrid und der 150 PS TSI bestellbar. 2021 folgen TDI mit 150 und 190 PS sowie Hybrid-Benziner mit 204 und 245 PS. Ein Erfolg des Cupra Formentor ist absehbar.



